Wideodomofon do domu jednorodzinnego. Funkcje i możliwości

Jeśli mieszkasz w domu, musisz mieć wgląd na to, co dzieje się przy wejściu na posesję. Dzięki wiedeodomofonowi sprawdzisz, kto pojawił się przy furtce i jeśli nie jest to intruz, wpuścisz go na teren, a później do środka domu. To podstawowa funkcja wideomodomofonu, różniąca go od domofonu, który transmituje tylko głos. Współczesne wideodomofony dają jednak znacznie więcej ciekawych możliwości i zaraz się o tym przekonasz.