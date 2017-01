Grzejniki dekoracyjne - funkcjonalny i efektowny element aranżacji wnętrza. Zobacz GALERIĘ

Po co istnieją grzejniki dekoracyjne?

Jeżeli grzejnik będzie widoczny z całego pomieszczenia to powinien wyglądać tak, żeby pasował do projektu wnętrza, był elementem całej kompozycji. Rzadko, a właściwie prawie nigdy w takim sensie, sprawdza się grzejnik płytowy. I z tego powodu właśnie produkowane są grzejniki dekoracyjne.

Takie specjalne grzejniki od 40 lat proponuje belgijska firma VASCO. Idea, która umożliwiła VASCO powstanie i rozwój to założenie, że grzejnik powinien być elementem przestrzeni, w której będzie zainstalowany, oraz powinien być częścią składową kompozycji architektury wnętrza w najwyższym standardzie, dostosowaną wzorniczo do całości projektu.

Grzejniki VASCO są projektowane przez Wima Segersa – projektanta form przemysłowych. Co podkreśla on w swoich wypowiedziach na temat projektowania grzejnika? Klient, który kupuje grzejnik zakłada, że będzie on funkcjonować wiele lat, z racji trwałości instalacji. Co więcej, grzejnika nie można przestawić, pomalować ani przykryć. Będzie widoczny i zawsze będzie taki sam, więc logiczne jest, że musi on podobać się zarówno teraz jak i za 10, a także za 20 lat. Powinien być ponadczasowy, a o tym decydują – prostota, dyskrecja, elegancja w każdym szczególe.

Grzejniki VASCO są nowoczesne, i minimalistyczne. Prawie wszystkie modele (a na pewno te, które zdefiniowały pozycję VASCO na rynku) są bardzo oszczędne w formie. Proste formy wtapiające się w przestrzeń architektury – współczesnej, nowoczesnej i minimalistycznej.

