Układanie kostki brukowej wokół domu – jaką nawierzchnię betonową wybrać?

Nawierzchnia betonowa do wyboru, do koloru

Styl architektury i ogrodu to nie jedyne wyznaczniki, które powinniśmy brać pod uwagę, gdy planujemy zakup nowej nawierzchni. Równie istotna jest odpowiednia kolorystyka. Betonowe kostki brukowe i płyty występują w bardzo szerokiej gamie barw i rodzajów powierzchni. Znajdziemy wśród nich elementy jednokolorowe i melanże, faktury gładkie, płukane i postarzane. Tak wielka różnorodność może prowadzić do wielu błędów aranżacyjnych, dlatego pamiętajmy: kolorystyka nawierzchni powinna być dopasowana do dachu, elewacji domu lub jakiegoś motywu dominującego w jego otoczeniu.

Istotne są również na umiar i harmonia. Nieumiejętne zastosowanie zbyt dużej ilości kolorów lub rodzajów produktów prowadzi zazwyczaj do chaosu estetycznego. Najlepiej ograniczyć się do maksymalnie 3 odcieni, które powinny ze sobą harmonijnie współgrać (chyba że celowo stawiamy na wyraźne kontrasty!).

Wybierając rodzaje betonowych elementów zestawiajmy je tak, by pasowały do siebie pod względem stylistycznym. Nie stosujmy zbyt małej kostki brukowej na dużych powierzchniach – zarezerwujmy ją dla przestrzeni niewielkich, wąskich, trudno dostępnych. Kostka i płyty o powiększonych rozmiarach nie najlepiej sprawdzają się na niewielkiej przestrzeni (generują konieczność licznych docinek). Duże płyty to idealne rozwiązanie dla tarasów, a zastosowanie ich również w ogrodzie pozwoli na zespolenie tych dwóch przestrzeni.