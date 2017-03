Piękne ogrody wymagają kompleksowej pielęgnacji. Poznaj 3 najważniejsze etapy

Etap 1: przygotowanie ziemi w ogrodzie

Po roztopach, gdy woda już wsiąknie w ziemię, warto przystąpić do sprawdzania odczynu gleby, czyli stopnia jej zakwaszenia. Zbagatelizowanie tego czynnika może wpłynąć negatywnie na wzrost roślin, ponieważ np. rośliny posadzone na nieodpowiedniej glebie będą pobierały mniej składników pokarmowych. Właśnie dlatego przynajmniej raz do roku należy upewnić się, czy pH ziemi nie uległo istotnej zmianie.

Odczyn gleby w ogrodzie można sprawdzić na 2 różne sposoby:

chemicznym kwasomierzem glebowym

To przydatna metoda, jeśli chcemy sprawdzić pH w różnych miejscach ogrodu. Kwasomierz polowy najczęściej składa się ze specjalnego płynu oraz płytki ceramicznej ze wskaźnikiem zakwaszenia. Do zagłębienia w płytce nakłada się małą ilość gleby, którą polewa się dodawanym do zestawu płynem, tak aby umożliwić spłynięcie roztworu do rowka w płytce. Zabarwienie substancji porównujemy ze skalą barw umieszczoną na płytce.

kwasomierzem elektronicznym

To najdokładniejsza oraz najszybsza forma pomiaru zakwaszenia. - Warto jednak wiedzieć, że kwasomierz elektroniczny kosztuje mniej więcej tyle, co kwasomierz glebowy Heliga, ale w przeciwieństwie do niego nie trzeba dokupywać płynu barwiącego - zaznacza Małgorzata Nadziakiewicz, ekspert marki Ziemovit. Wystającą z urządzenia sondę wbija się w wilgotną ziemię i już po ok. minucie na wskaźniku pojawia się wartość pH gleby.

UWAGA: warto pamiętać, aby w przypadku każdej z metod pomiaru nie badać gleby świeżo nawożonej, zanieczyszczonej wapnem lub z miejsc, w których był kompost. Może to negatywnie wpłynąć na dokładność pomiaru.

Jeśli wiadomo już, jakie jest pH gleby w ogrodzie, warto pomyśleć o doborze odpowiednich roślin lub spróbować zmniejszyć/zwiększyć stopień zakwaszenia. Jeśli np. chcemy wyhodować dobrze owocujące borówki (dobrze czujące się w niskim pH), ale gleba ma odczyn zasadowy, to wówczas przyda się ziemia do roślin kwaśnolubnych.

Etap 2: nawożenie i wzrost roślin

Kolejnym etapem koniecznym do stworzenia pięknego ogrodu jest zaplanowanie tego, czym i kiedy będziemy nawozić nasze rośliny. Dobranie odpowiednich nawozów ma niebagatelne znaczenie przy uprawie zarówno kwiatów ozdobnych, jak i warzyw czy owoców.

Stosowanie nawozów ma za zadanie zwiększenie dostępności składników pokarmowych potrzebnych roślinom oraz poprawienie właściwości chemicznych (np. odczynu) i stworzenie optymalnych warunków wzrostu i rozwoju roślin.

O czym zatem pamiętać przy wyborze nawozu do ogrodu?

Jakie są rodzaje nawozów?

Nawozy występują m.in. w formie granulowanej i płynnej. Nawozy granulowane cechują się przede wszystkim ekonomicznością – nawet mała dawka równomiernie rozrzuconego granulatu może skutecznie odżywić np. trawnik o dużej powierzchni. Nawozy tego typu najczęściej znacząco różnią się od siebie składem, dlatego nadają się do odżywiania konkretnych grup roślin. Warto pamiętać, aby nie stosować nawozów tego typu w ogrodzie tuż po deszczu ze względu na ryzyko uszkodzenia roślin (nawóz może się przylepić do liści roślin). Stosując w czasie suszy musimy mieć na uwadze opóźnioną dostępność składników zawartych w nawozie do momentu opadów lub podlewania.

Z kolei nawozy płynne mogą być stosowane zarówno przez podlewanie jak i w formie oprysku. Nawozy tego typu są bardzo proste w użyciu, wystarczy stosować się do zaleceń producenta zamieszczonych na opakowaniu. W przeciwieństwie do nawozów granulowanych działają jednak przez krótki czas, a zatem nawożenie trzeba powtarzać co miesiąc lub częściej, w zależności od warunków pogodowych, gatunku rośliny i jej kondycji.

W zależności od tego, co chcemy posadzić w naszym ogrodzie, należy wybrać odpowiedni rodzaj nawozu. Z uwagi na to, że rośliny mogą mieć różne potrzeby, w ofercie Ziemovit znajdują się m.in. nawozy do:

- storczyków,

- roślin kwitnących,

- borówek,

- trawników z mchem.

Kiedy należy nawozić ziemię?

Przy zastanawianiu się nad terminami nawożenia warto wziąć pod uwagę skład chemiczny nawozu, oraz to, jakiego składnika jest w nim najwięcej: