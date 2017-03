Ogrodowe meble ze smukłego betonu

WARTO WIEDZIEĆ

Beton architektoniczny to bardzo modny materiał. Wykorzystuje się go do tworzenia przeróżnych produktów, ponieważ dzięki najnowszej technologii, może przybierać różne formy, kształty, kolory i struktury. Beton architektoniczny jest jednak nie tylko bardzo modny, ale również bardzo praktyczny. Dzięki odporności na działanie warunków atmosferycznych, mrozoodporności i wodoszczelności staje idealnym materiałem do tworzenia produktów na taras i do ogrodów.

Szeroki wybór kształtów betonowych mebli ogrodowych (od tradycyjnych o prostych kątach począwszy, a na formach półokrągłych zakończywszy) pozwoli na idealne dopasowanie ich do aranżacji o różnym charakterze. Na uwagę zasługują produkty o formach lekko zaokrąglonych – złagodzą one surowość projektów, w których dominują proste linie – oraz te łączone z różnymi, ocieplającymi jego wizerunek materiałów (drewna, filcu). Staną się one wyjątkowym betonowym akcentem, posiadającym moc zmiany zwykłego w wyjątkowe.