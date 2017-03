Jaki grill gazowy kupić? 5 pytań, które należy zadać przy wyborze grilla gazowego

Jak powinny działać aromatyzery w grillu gazowym?

Pofalowane blaszki między rusztem a palnikami to, ze względu na smak grillowanych potraw, najważniejszy element urządzenia. W rozwiązaniach Broil King znajdziemy opatentowane aromatyzery Flav-R-Wave™, których nazwa wywodzi się od angielskich słów flavor (smak) i wave (fale).

Aby zrozumieć działanie aromatyzerów, należy zdać sobie sprawę z tego, skąd pochodzi unikalny smak przyrządzanych na grillu potraw. Błędne jest przekonanie, że źródłem unikalnego smaku jest węgiel lub brykiet drzewny. Unikalny smak i zapach grillowanym potrawom nadają soki, tłuszcze i marynaty skapujące na rozgrzaną powierzchnię, które następnie odparowują. Taką rozgrzaną powierzchnią w grillach gazowych Broil King są właśnie aromatyzery.

Najlepiej, aby aromatyzery pokrywały większą część dna piekarnika, jednak niecałą jego powierzchnię, ponieważ wówczas grill stałby się patelnią. W urządzeniach Broil King aromatyzery zajmują 86% powierzchni dna. Duża powierzchnia sprawia, że skapujące soki, marynaty oraz przyprawy lepiej odparowują.

Urządzenia Broil King wyposażone są w aromatyzery pofalowane. Rozwiązanie to ma na celu zwiększenie powierzchni odparowania oraz ustawione pod optymalnym kątem 32° zapewniają wystarczająco dużo czasu na to, aby skapująca kropla odparowała. Zaletą aromatyzerów jest także to, że zabezpieczają palniki przed kwasami, pochodzącymi z potraw, które mogą być przyczyną korozji.