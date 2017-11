Okapy do zabudowy nie zajmują miejsca na ścianie, można je ukryć w szafce nad płytą grzejną lub kuchenką. Sprawdź, jak dopasować szafkę do takiego okapu

Szafka na okap do zabudowy GLOBALO INSOLITA

Okap do zabudowy GLOBALO INSOLITA to model w przystępnej cenie. Sprawdzi się w zamkniętych kuchniach oraz w mniejszych pomieszczeniach otwartych na salon. To dobre rozwiązanie dla tych użytkowników, którzy chcą wydać na okap niewiele, a jednocześnie zależy im na oczyszczaniu powietrza z nieprzyjemnych i szkodliwych substancji.

Okap do zabudowy GLOBALO INSOLITA 60 cm (INOX). Autor: GLOBALO

Cechy charakterystyczne okapu:

sterowanie za pomocą przycisków push-button

3-stopniowy zakres prędkości

wydajność maksymalna na poziomie 300 m 3 /h

/h głośność minimalna na poziomie 46 dB

oświetlenie diodowe

wykonanie ze stali nierdzewnej w kolorze INOX

Szafka na okap zintegrowana z urządzeniem



Także model GLOBALO INSOLITA zamówić możemy od razu z kompatybilną do niego szafką na okap z nawierconymi otworami na śruby montażowe, co sprawia, że jej zawieszenie na ścianie przebiega szybko i sprawnie. Otrzymamy także zestaw montażowy do samego okapu (rura okrągła, łącznik kanałów, kolanko) Dzięki temu sprawnie podłączymy okap do wentylacji (tryb wyciągu).

Przykładowe konfiguracje szafek na okap do zabudowy GLOBALO INSOLITA. Autor: GLOBALO