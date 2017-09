6 sprawdzonych sposobów na cichy okap w kuchni

Systematyczne czyszczenie okapu wpłynie na wydolność sprzętu i przedłuży jego niewadliwe działanie. Mniej nawarstwiony brud jest też łatwiejszy do usunięcia. Filtr metalowy wymaga oczyszczenia minimum raz na trzy, cztery tygodnie i przy większości modeli można używać do tego zmywarki. Metalową powłokę okapu myje się specjalistycznym detergentem lub płynem do mycia naczyń. Elementy szklane okapów czyści się natomiast płynem do mycia szyb. Najwięcej zabrudzeń powstaje przez kuchenki gazowe. Cząsteczki gazu wiążą się z wilgocią i tłuszczem tworząc kleiste osady. Gdy korzystamy z okapu w trybie pochłaniacza, należy pamiętać o regularnej wymianie filtra węglowego (co 2-3 miesiące). Filtr nasyca się zanieczyszczeniami i wilgocią. Zapchany filtr traci zdolność do absorpcji, przez co okap nie pracuje wydajnie i zaczyna hałasować.

5. Nie odkładaj na później, czyli kiedy włączyć okap w kuchni

Okap pracuje ciszej na niższych biegach. Prostym sposobem na to, aby nie doprowadzić do skumulowania w kuchni wilgoci, tłuszczu i niepożądanej woni jest włączenie okapu na początku gotowania. Wówczas nie ma potrzeby aktywacji opcji boost, która jest najgłośniejszym biegiem urządzenia. Emisję oparów podczas gotowania minimalizuje korzystanie z przykrywek do garnków i patelni.

Okap wyspowy Globalo Tudara, fot. Globalo