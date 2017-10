5 sposobów na prawidłowy montaż okapu kuchennego

„Nie ważne jest jak zaczynasz, ważne jak skończysz” – powiedzenie to nie dotyczy użytkowania okapu kuchennego. Skuteczność pochłaniania oparów, wydajność spójna z parametrami silnika, cicha praca – takiego działania możemy oczekiwać wyłącznie od prawidłowo zamontowanego okapu. Błędy instalacyjne odbiją się negatywnie na zdolności urządzenia do wykonywania przypisanych mu funkcji. Podajemy konkretne wskazówki montażowe, dzięki którym okap wywiąże się efektywnie ze swych zadań.

Prawidłowy montaż okapu kuchennego to klucz do jego prawidłowego działania

Niezastosowanie się do wskazówek producenta i zaleceń dotyczących konkretnego typu okapu pogorszy moc absorpcyjną urządzenia i sprawi, że będzie pracowało ono głośniej. Ograniczenie siły zasysania spowoduje, że tłuszcz i wilgoć dalej osadzać się będą na meblach i szybach, nie zniknie też nieprzyjemny zapach z gotowania. Opary zostaną wchłonięte przez meble, a to doprowadzi do odbarwień i deformacji oraz zatrzymania nieświeżej woni. Błędy montażowe skutkują też emisją hałasu przez urządzenie. Można jednak tego wszystkiego łatwo uniknąć.

Podajemy ABC praktycznych wskazówek instalacyjnych, dzięki którym okap kuchenny będzie pracował na piątkę z plusem.

1. W którym miejscu zamontować okap kuchenny?

Mówi się, „że wszystko w życiu ma swoje miejsce”. To idealny punkt wyjścia w przypadku montażu okapu. Okap musi być zamontowany bezpośrednio nad płytą grzewczą lub kuchenką gazową. Inaczej nie zbierze parującej z garnków i patelni wilgoci i tłuszczu. Wyjątkiem są okapy blatowe, które montowane są w blacie na poziomie płyty grzewczej lub są z nią zintegrowane.

Okap wyspowy FALMEC POLAR (montowany do sufitu nad płytą grzewczą)

Miejsca montażu okapów kuchennych różnego typu:

przy ścianie nad płytą grzewczą (okapy przyścienne zwane też kominowymi)

w suficie nad płytą grzewczą (okapy wyspowe oraz sufitowe)

na lub w blacie kuchennym (okapy blatowe)

w rogu kuchni przy ścianie (okapy narożne)

w szafce kuchennej (wkłady do zabudowy stałej lub wysuwane okapy teleskopowe)

Okap przyścienny skośny ELICA NUAGE SENSE (montowany do ściany nad płytą grzewczą)

Okap niestabilnie zamocowany do szafki, ściany lub sufitu - po włączeniu go - generuje odpowiedzialne za hałas drgania. Ważne jest aby ściana, do której montowany jest okap, odznaczała się solidnością konstrukcyjną – była zbudowana z betonu, cegły lub pustaków. Normy tej nie spełnia ściana z regipsu, która wzmaga dźwięk silnika wskutek rezonowania i zdolności przewodzenia. Sposobem na wytłumienie dźwięków generowanych przez okap montowany do sufitu jest natomiast wygłuszenie systemu rur wentylacyjnych biegnących w suficie podwieszanym. Ważne: okapu nigdy nie montuje się na regipsie, a na odpowiednim stelażu.

Nie należy zapominać, że okap, jako urządzenie zasilane prądem, wymaga też bliskości gniazdka elektrycznego. Optymalnym rozwiązaniem jest poprowadzenie kabla zasilającego z sufitu (lub przy suficie od górnej części okapu). Pamiętajmy także, że nie każdy okap jest zakończony wtyczką - najlepiej wstrzymać się z montażem gniazdka natynkowego do momentu wybrania okapu.