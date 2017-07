Wymień stary bojler na ogrzewacz pojemnościowy. Sprawne przygotowanie c.w.u.

Wybór ogrzewacza do przygotowania c.w.u.

Podejmując decyzję dotyczącą wyboru urządzenia, uwagę zwraca się na jego funkcjonalność, łatwą obsługę, możliwość współpracy z różnymi źródłami ciepła. W przypadku podgrzewaczy elektrycznych równie ważne jest to, aby gwarantowały minimalne zużycie energii. Oczekiwania te spełnią modele ogrzewaczy pojemnościowych serii PSH wprowadzone do oferty Stiebel Eltron. Dostarczają wodę do jednego lub kilku punktów poboru w gospodarstwach domowych, ale również w domkach letniskowych, budynkach gospodarczych, przemysłowych. Dostępne w pojemnościach od 30 do 200 litrów idealnie spełnią oczekiwania Inwestora. Ich zaletą jest to, że można je montować w pionie i poziomie, w zależności od modelu.

Zwolennicy rozwiązań ekologicznych docenią fakt, że ogrzewacze PSH alternatywnie mogą zostać wyposażone w wymiennik ciepła (wężownicę), który odbiera ciepło z drugiego źródła, jakim jest np. kolektor słoneczny. Rozwiązanie to pozwala na znaczne ograniczenie kosztów związanych z podgrzaniem ciepłej wody szczególnie w okresie od wiosny do jesieni. W wężownicę są wyposażone trzy modele z serii PSH. Oprócz kolektorów słonecznych mogą współpracować z kotłami c.o., kotłami na pelet, ekogroszek, kominkami i innymi źródłami: www.ogrzewaczewody.pl

Dokonując doboru pojemnościowych ogrzewaczy wody stosuje się kryteria:

należy zapewnić zapotrzebowanie ciepłej wody w żądanym czasie i ilości

stale utrzymywać żądaną temperaturę c.w.u.

Uwzględnić aspekty dotyczące wymaganiom higieny

dostarczać ogrzaną wodę do punktów poboru, o ile to możliwe bez strat

zachować możliwie jak najmniejsze zużycie energii pierwotnej

wygoda i komfort obsługi

Decentralne przygotowanie c.w.u.: woda podgrzewana jest w punkcie poboru lub w bezpośredniej jego bliskości. Straty ciepła w tym przypadku eliminujemy właściwie do zera, a tym samym oszczędzamy na dodatkowym zużyciu energii i wody. Aby przygotować c.w.u. do kąpieli o temp. średnio ok. 38°C, stosowane są już ogrzewacze ciśnieniowe o poj. 30-200 litrów. Do natrysku, gdzie jako normalne zużycie wody na 1 os. podczas jednej kąpieli przyjmuje się 16-48 l w ciągu ok. 2–min., należałoby dobrać ogrzewacz tak, aby wystarczyło c.w.u. do kąpieli wszystkich domowników z jednorazowego podgrzewu. Ilość taką określa się jako „woda zmieszana” o temp. 40°C. Aby taką ilość określić należy wziąć pod uwagę parametry takie jak: temperatura wody zimnej dopływającej do zasobnika (przyjmijmy 10°C), temp. wody ogrzanej do wartość nastawionej na termostacie (np. 60°C), pojemność zasobnika (np. 80 kg ≈ litrów). Odpowiednio przeliczając otrzymamy, że z zasobnika o poj. 80 litrów możemy uzyskać ok. 133 kg ≈ litry wody zmieszanej przygotowanej do kąpieli po jednym pełnym cyklu grzania, czyli że 3-4 osoby mogą skorzystać jednocześnie z kąpieli. Do kąpieli w wannie kąpielowej normalnej z uwzględnieniem czasu poboru wody 10–13 minut, potrzebujemy wodę o podobnej temperaturze jak przy natrysku, jednak podczas pojedynczej kąpieli zużywamy jej więcej tj. ok. 80-130 litrów, należy więc dobrać ogrzewacz odpowiednio większy, w przeciwnym razie będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość i poczekać na podgrzanie. Tego typu rozwiązanie stosuje się zarówno w domu jedno- jak i wielorodzinnym, gdzie poszczególne punkty poboru wody są znacznie oddalone od siebie i nie możemy zastosować centralnego ogrzewania wody.