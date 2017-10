Wybieramy sposób ogrzewania domu - kocioł na ekogroszek czy pellet?

Pellet – biopaliwo do ogrzewania domu

Pellet to granulat z trocin, zrębków drewna lub słomy. Utrwalane są one pod wysokim ciśnieniem. Pellety dają dość dużo energii. Są łatwe do dozowania i nie brudzą. Mają niewielką zawartość wilgoci i popiołu. Przy spalaniu pelletu nie wprowadza się do środowiska szkodliwych substancji, a jedynie parę wodną i dwutlenek węgla. Producenci kotłów na pellet zalecają odpowiedni dobór typu i gatunku pelletu. Wilgotność granulek nie powinna przekraczać 10%. Dobra jakość paliwa to bezawaryjna i długotrwała praca kotła oraz oszczędności paliwa.

Kocioł pelletowy doskonale sprawdzi się w niewielkim domu jednorodzinnym.

Jaki kocioł na pellet wybrać?

Najwygodniejsze są kotły z zasobnikiem. Jednorazowy zasyp granulatu powinien zapewnić działanie kotła przez kilkanaście godzin. Należy odpowiednio dobrać moc kotła (uwzględniając grubość termoizolacji ścian zewnętrznych)

Orientacyjne parametry doboru kotła