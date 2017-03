Usprawnienie instalacji ogrzewania gazowego – zastosowanie grup pompowych

Wymiana instalacji grzewczej z użyciem grup pompowych

Wymieniając stary kocioł na nowy bardzo często inwestorzy decydują się na kocioł gazowy, coraz częściej są to nowoczesne kotły kondensacyjne. Charakteryzują się one wyższą sprawnością użytkowania, odbiera bowiem dodatkową ilość energii ze spalin, która w tradycyjnych kotłach ucieka bezpowrotnie przez komin. Kocioł kondensacyjny pozwala więc na obniżenie kosztów ogrzewania. Zamontowanie takiego kotła powoduje jednak zmiany w instalacji – szczególnie temperatur – zasilania i powrotu. Pożądana jest jak najniższa temperatura powrotu do kotła.