System ogrzewania FEELCO - komfort użytkowania systemu zintegrowanego

Oszczędność przy systemie ogrzewania powietrzem

Praca systemu FEELCO polega na bezpośrednim wykorzystaniu powietrza jako nośnika energii. Powietrze w systemie jest podgrzewane w nagrzewnicy i poprzez wymuszoną cyrkulację natychmiast równomiernie rozchodzi się po całym ogrzewanym obiekcie. To najbardziej efektywny i ekonomiczny sposób oddawania wytworzonego ciepła do otoczenia, ponieważ pozwala wyeliminować czynniki pośrednie – wodę i grzejniki w ogrzewaniu tradycyjnym czy podłogę w ogrzewaniu podłogowym.

Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja w jednym

System Feelco można wyposażyć w moduł odzysku ciepła, który zapewnia wentylację budynku ograniczając jednocześnie koszty eksploatacji i instalacji. Dzieje się tak ponieważ wykorzystujemy te same przewody wentylacyjne co funkcja ogrzewania. Można całkowicie zrezygnować z wentylacji grawitacyjnej!

Decyzję o wyborze sposobu wentylacji dobrze jest podjąć przed rozpoczęciem budowy. Jeżeli zdecydujesz się na system powietrzny i wentylację mechaniczną, możesz nie budować kominów, co pozwoli na ograniczenie kosztów budowy. Jeśli pragniesz dodatkowo ochłodzić i osuszyć powietrze, do systemu można w dowolnym momencie dołączyć moduł chłodzący. Zapewni on latem w pomieszczeniach przyjemny chłód i zlikwiduje nadmierne zawilgocenie.