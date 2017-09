Pompy ciepła powietrze-woda. Nowy sposób na ogrzanie domu i przygotowanie ciepłej wody

Nowoczesna pompa ciepła powietrze-woda – kompaktowe rozmiary i łatwość obsługi

Pompy ciepła powietrze-woda do c.o. i c.w.u. zyskują na popularności nie tylko za sprawą funkcjonalności, ale również dzięki temu, iż wyróżniają się kompaktową formą oraz są łatwe w obsłudze. Mają niewielkie rozmiary, dzięki czemu z powodzeniem można je ulokować w pomieszczeniach gospodarczych, ale także w bardziej reprezentacyjnych wnętrzach – w kuchni, przedpokoju czy gabinecie. Ich nowoczesny design doskonale wpisuje się w niemal każdy projekt aranżacji wnętrza.

Istotny jest również sposób obsługi. Zaawansowane technologicznie modele pomp ciepła wyposażone są w funkcję sterowania za pomocą smartfona czy tableta. Co więcej, dzięki zdalnemu dostępowi do serwisu można szybko zdiagnozować usterkę przez serwisanta, a użytkownik ma pełną kontrolę nad urządzeniem nawet podczas nieobecności w domu. Pompa ciepła Neoheat Fuji Electric do c.o. i c.w.u wyróżnia się wśród innych modeli łatwym w obsłudze sterownikiem.

Wbudowany panel intuicyjny ma duży wyświetlacz umożliwiający użytkownikowi samodzielną zmianę ustawień urządzenia takich jak np. temperatura, która dzięki sterowaniu dwoma obiegami może osiągać inną wartość na kaloryferach, a inną w przypadku tzw. podłogówki. Jeśli system podłączymy do komputera, uzyskamy raport historii pracy (np. całej pompy) zapisany jednym z formatów programu excel lub przy pomocy instalatora zdalnie zdiagnozujemy usterkę.