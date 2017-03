Pomporozdrabniacz - łazienka, kuchnia tam gdzie chcesz!

Pomporozdrabniacze domowe - od piwnicy po strych

Jest to największa grupa urządzeń dostępnych na rynku. Charakteryzująca się zwartą budową i mocą silników do 500 W. Pozwalają one na rozdrobnienie ścieków i przetłoczenie ich na maksymalną wysokość 5 m i do 100m w poziomie. Oczywiście oba parametry tłoczenia są ze sobą ściśle związane. To znaczy wraz ze wzrostem wysokości podnoszenia ścieków zmniejsza nam się odległość tłoczenia w poziomie. Wszystkie te parametry podawane są w postaci tabel. Dodatkowo posiadają inny system rozdrabniania.

W grupie tej wyróżniamy urządzenia przystawkowe. Są to urządzenia, które montowane są bezpośrednio za toaletą (kompakt WC). Odpływ z miski ustępowej jest bezpośrednio wpięty do pomporozdrabniacza za pomocą gumowej manszety. W niektórych modelach istnieje możliwość podłączenia jednocześnie kilku przyborów takich jak WC, umywalka, wanna, prysznic, pralka. W zależności od ilości przyborów i parametrów tłoczenia istnieje możliwość doboru optymalnego rozwiązania dla przyszłego inwestora. (modele Saniaccess 1,2,3, Sanibrouyer, Sanitop, Saniplus, Sanislim, Sanipack, Sanipro)

Urządzenia przeznaczone do współpracy z miskami WC montowanymi na stelażach. Są instalowane w pewnej odległości do stelaża WC i tu również mamy możliwość podłączenia dodatkowych przyborów (Sanipack). Oferujemy urządzenia kompletne, to znaczy stelaż z wbudowanym rozdrabniaczem, umożliwiający podłączenie dowolnej miski WC dostępnej na rynku.