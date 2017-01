Ogrzewanie podłogowe – Sander System Alu. Montaż instalacji KROK PO KROKU

Regulacja i sterowanie ogrzewaniem podłogowym

W zależności od liczby obiegów grzewczych można wybrać różne sposoby podłączenia. Może to być skrzynka RTL lub mini grupa pompowa. Przy większej liczbie, poszczególne rury należy podpiąć do rozdzielacza Do niedawna tradycyjne systemy ogrzewania podłogowego były sterowane termostatami, teraz taki system możemy podłączyć do inteligentnego sterowania budynkiem i obsługiwać go np. za pomocą smartfona. Tak ułożony oraz podłączony system jest gotowy do położenia podłogi docelowej.