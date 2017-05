Ogrzewanie podłogowe i ścienne – ciepła, cicha i cienka podłoga oraz ściana

Tradycyjne ogrzewanie podłogowe

Rozwiązanie znane od lat to ułożona na stropie minimum 50-milimetrowa warstwa styropianu. Aluminiowa folia, przymocowane do styropianu rury zalane warstwą jastrychu o grubości minimum 60 mm - łącznie daje to (bez wykończenia posadzki) grubość minimum 110 mm i bardzo dużą masę. Jest to rozwiązanie sprawdzone, proste, o małej bezwładności cieplnej (długo się nagrzewa i długo wystyga). Zastosowanie tradycyjnego jastrychu powoduje, że jego wadą jest długi okres oczekiwania na możliwość wykończenia posadzki (około 5 tygodni).

Nie wszędzie jednak to rozwiązanie można zastosować. Jeżeli strop w Twoim domu jest lekkiej konstrukcji (nie wytrzyma dużego obciążenia) lub pomieszczenia są niewysokie i nie chcesz dodatkowo tracić cennych centymetrów w wysokości pomieszczeń, musisz szukać innych rozwiązań.

Nowoczesne sposoby na ogrzewanie płaszczyznowe

Firma Modern Bud jako pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie podjęła się produkcji rozwiązań alternatywnych wobec tych, których podstawą jest styropian. ECO THERMO FLOOR to systemy paneli zbudowanych z ekologicznych materiałach takich jak płyta porowata z włókna drzewnego, płyta MFP z wiórów drzewnych, płyta gipsowo-włóknowa, płyta cementowa oraz blacha aluminiowa.

Panele stosuje się w ogrzewaniu płaszczyznowym metodą lekką suchą zamiast styropianu. Ich użycie powoduje, że zbędne staje się zastosowanie ciężkiego i mokrego jastrychu. System ten jest niezastąpiony w szczególności w budownictwie szkieletowym, na stropach o lekkiej drewnianej konstrukcji. Stosuje się go także przy wszelkich pracach renowacyjnych.

Jego zaletą jest przede wszystkim to, że ogranicza grubość warstwy grzewczej do minimum, czasem nawet do 0. Jest to idealne rozwiązanie w systemach niskotemperaturowych zasilanych na przykład pompami ciepła.

W ofercie jest kilka rozwiązań – w zależności od tego, z jakiego materiału są wykonane panele:

płyta porowata z włókna drzewnego – Eco Thermo Floor ® SW (Silent & Warm)

SW (Silent & Warm) płyta budowlana MFP – Eco Thermo Floor ® CB (Chip Board)

CB (Chip Board) płyta gipsowo-włóknowa – Eco Thermo Floor ® DFE (Dry Flooring Elements)

DFE (Dry Flooring Elements) płyta aluminiowa –Eco Thermo Floor ® Al (Aluminium)

Al (Aluminium) płyta cementowa – Eco Thermo Floor ® Cm (Cement)

Cm (Cement) panele ścienne – Eco Thermo Floor® WHP (Wall Heating Panels)

Panele do ogrzewania podłogowego izolujące cieplnie i akustycznie

Eco Thermo Floor® SW (Silent & Warm) to system paneli z płyty porowatej z włókna drzewnego do zastosowania na stropach lekkich (ma mały ciężar) i ciężkich, szczególnie podczas renowacji. Zapewnia izolację termiczną i - co bardzo istotne - izoluje akustycznie. Płyta SW jest w pełni ekologiczna, wręcz pachnie drewnem. Umożliwia zastosowanie w zasadzie każdego materiału do wykończenia podłóg - od wykładzin po parkiet lub płytki ceramiczne. Dzięki niej możliwe jest szybsze dostosowanie temperatury pomieszczenia do potrzeb mieszkańców. Zapewnia także oszczędność energii.

Podstawowe formaty to 1000 x 500 mm,1200 x 600 mm i 1800 x 600 mm. Grubość płyty może wynosić 24 mm, 30 mm, 36 mm, a rozstawy rur – 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm. Średnice rur mają standardowo od 14 do 20 mm.