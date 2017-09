Ogrzewanie podjazdów, schodów i rynien. Jak poradzić sobie z oblodzoną nawierzchnią

Jak dobrać moc systemu przeciwoblodzeniowego?

W celu doboru mocy zestawów grzejnych dla tych zastosowań należy wziąć pod uwagę wymaganą gęstość mocy rzędu 300 W/m2 ogrzewanej powierzchni (podjazdu) oraz bezpieczeństwo pracy kabla grzejnego. W instalacjach przeciwoblodzeniowych stosowane są zestawy grzejne o mocach jednostkowych od 18 do 40 W/m. Wybór odpowiedniej mocy uwarunkowany jest typem przewodu grzejnego (o stałej mocy Comfort Kabel lub samoregulujący PROTEKTOR), lokalizacją (beton, piasek, rynna metalowa lub PCV itp.) oraz rodzajem układu sterowania (praca ręczna, termostat, regulator z czujnikiem wilgotności i temperatury).

Natomiast dobór mocy instalacji grzejnej w przeliczeniu na jednostkę powierzchni, to moc grzewcza stosowana na obszarach, dla których zewnętrzna temperatura obliczeniowa wynosi -20oC, to około 300 W/m2. Jednak powinniśmy brać pod uwagę nie tylko minimalne temperatury występujące zimą na danym obszarze geograficznym (niższe np. na Suwalszczyźnie, wyższe w województwach zachodnich), ale też czynniki chłodzące, jak np. występujące silne wiatry, wysokość nad poziomem morza, narażenie systemu cieplnego na chłodzenie od spodu (na rampach, mostach itp.) W takich przypadkach moc układu powinno się zwiększyć do 350 W/m2 - 400W/m2.

Zmniejszanie wartości mocy daje pozorne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej (system mniejszej mocy dłużej pracuje i zużywa więcej energii). W celu ograniczenia zużycia energii należy zastosować odpowiedni system sterowania i optymalną lokalizację elementu grzejnego. Lepszym rozwiązaniem, zmniejszającym zapotrzebowanie na moc grzejną, jest więc ograniczenie ogrzewanych powierzchni np. zamiast ogrzewania całego podjazdu ogrzanie torów pod koła lub ogrzewanie tylko części schodów. Dobór optymalnego rozwiązania jest więc sprawą złożoną. Dlatego też na etapie projektowania budynku lub systemu przeciwoblodzeniowego warto skorzystać z pomocy fachowca.