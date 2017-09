Odkurzacz centralny bez problemów. Poznaj sprytne rozwiązanie, dzięki któremu nie będziesz musiał nosić węża ssącego

WARTO WIEDZIEĆ

Dlaczego odkurzacz centralny Duovac to dobry wybór?

Firma TopVac Odkurzacze Centralne wyłączny importer marek Duovac, Husky i Greenline od kilkunastu lat z powodzeniem dostarcza na polski rynek kompleksowe systemy centralnego odkurzania. Producent stawia na wysoką jakość wyrobów (głównym dostawcą jest kanadyjski producent Nuera Air, który ma ponad 50-letnie doświadczenie w dziedzinie systemu centralnego odkurzania). Na jednostki centralne Duovac udzielana jest 25-letnia gwarancja.

Jednostki Duovac i Husky do sprzątania na sucho charakteryzują się niezawodnym systemem filtracji, który polega na zastosowaniu filtra głównego DuoFib Velcro (pokryty on jest specjalną powłoką antybakteryjną - technologia SILPURE) oraz filtracji cyklonicznej. Filtr można prać w pralce. Technologia SILPURE wykorzystuje naturalną siłę srebra, tym samym hamuje rozwój bakterii i zapobiega nieprzyjemnym zapachom. Podwójny system filtracji w połączeniu z technologią SILPURE daje gwarancję łatwej obsługi i konserwacji. Dodatkowo każda jednostka centralna może zostać wyposażona w wielowarstwowy antyalergiczny worek jednorazowy, dzięki którem filtr DuoFib Velcro pozostanie czysty, a cała obsługa odkurzacza ograniczy się do wymiany zapełnionego worka jednorazowego na nowy. Prosty i niezawodny wskaźnik LED przypomina użytkownikowi o wymianie zapełnionego jednorazowego worka lub wyczyszczeniu filtra DuoFib Velcro.

Odkurzacze zostały wyposażone w turbiny ssące Ametek Lamb i Domel dostarczane przez wiodących producentów specjalizujących się w dostarczaniu silników do odkurzaczy centralnych. Każda jednostka ma funkcję SOFT-START tzw. miękkiego startu, co wpływa korzystnie na żywotność silnika. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowani filtra wylotu powietrza HEPA, który zastępuje wyprowadzenie wyrzutu powierza na zewnątrz budynku. Producent zadbał także o niski poziom hałasu stosując w jednostkach Duovac i Husky zintegrowane wewnętrzne kanały wyciszające przy komorze silnika. Nie trzeba więc stosować dodatkowych tłumików.