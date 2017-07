Nowe grzejniki do niskotemperaturowych systemów grzewczych. Wybierz aluminiowe grzejniki dekoracyjne

Dlaczego warto wybrać aluminiowe grzejniki łazienkowe

Nowe grzejniki konstruowane są z zupełnie nowych materiałów. Dawnej podstawą do produkcji grzejników była stal, jeszcze wcześniej żeliwo, metale ciężkie, dobrze akumulujące ciepło. Grzejniki projektowane do nowych, niskotemperaturowych instalacji są zbudowane z aluminium, a najnowszy model VASCO - grzejnik ONI - dodatkowo także z miedzi, metali o wiele lepiej przewodzących ciepło.

Kolejną ważną zmianą konstrukcyjną jest budowa układu dla przepływu wody przez grzejnik, który oparty jest kanałach o małym przekroju. Oznacza to znacznie mniejszą objętość wodną nowego aluminiowego grzejnika (różnica objętości w stosunku do grzejnika starego może być nawet dziesięciokrotna), a skutkuje o wiele szybszym przepływem czynnika grzewczego przez grzejnik, dzięki czemu ciepło jest skuteczniej przekazywane do masy grzejnika.

Jednocześnie grzejniki aluminiowe nowej konstrukcji, mimo wielokrotnie mniejszej pojemności wodnej, mają te same gabaryty, co stare kaloryfery. Dzieje się to dzięki temu, że ich konstrukcja opiera na wielkokomorowych profilach, zawierających w środku pionowe kanały dla unoszenia się ogrzanego powierza. W ten sposób nowy grzejnik aluminiowy posiada finalnie znacznie większą powierzchnię, przekazującą ciepło do pomieszczenia, niż stare grzejniki o podobnym gabarycie. Te trzy elementy, czyli: materiał dobrze przewodzący ciepło, szybki przepływ czynnika przez system wewnętrznych kanałów i duża powierzchnia oddawania ciepła, działając razem, podnoszą w znacznym stopniu efektywność ogrzewania przy niskich temperaturach pracy instalacji grzewczej.

Niezwykle ważnym skutkiem budowy nowych grzejników jest ich wysoka dynamika, czyli zdolność do szybkiego oddawania ciepła i ogrzewania pomieszczenia. Dzieje się tak , gdyż mają one małą masę, zasilane są szybko przepływającą wodą i zbudowane są z metalu łatwo przewodzącego ciepło. W efekcie grzejniki nagrzewają się w rekordowo krótkim czasie i natychmiast oddają ciepło do pomieszczenia. Wysoka dynamika grzejników jest niezwykle wartościowym wkładem w energooszczędność ogrzewania – bo umożliwia błyskawiczną reakcję systemu grzewczego, przy wykorzystaniu tylko niezbędnej ilości energii dla uzyskania oczekiwanej temperatury w pomieszczeniach. Ułatwia to utrzymywanie komfortu odpowiedniego do pory doby i aktywności użytkowników pomieszczeń. Mówiąc po prostu – nowoczesne grzejniki aluminiowe nowej konstrukcji bardzo szybko ogrzewają pomieszczenia, gdy tylko zapragniemy podnieść temperaturę, a także umożliwiają obniżenie temperatury pomieszczenia wtedy, gdy system grzewczy przechodzi w tryb nocny, ponieważ nie kumulują ciepła.

Grzejniki aluminiowe VASCO produkowane są z profili ekstrudowanych z czystego aluminium, które łączone są przez zaciskanie bez użycia obcego materiału. Podobnie jak wszystkie inne grzejniki dekoracyjne VASCO posiadają 10-letnią gwarancję na szczelność i na pokrycie farbą proszkową.