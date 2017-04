Niska emisja – ograniczenie oraz przeciwdziałanie smogowi dzięki ogrzewaniu elektrycznemu

Przepisy techniczno-budowlane w stosunku do zmniejszenia niskiej emisji

Od 1 stycznia 2017 zaostrzone zostały wymagania w zakresie energooszczędności budynków. Wymagania te dotyczą dwóch aspektów.

Pierwszy z nich to konieczność większej izolacyjności powłoki budynku (ścian zewnętrznych, dachów, drzwi, okien itd.). Warunek ten jest stosunkowo łatwy do spełnienia. Wystarczy np. zastosować grubszą warstwę styropianu lub wełny mineralnej (rzędu 15–20 cm) oraz kupić lepsze okna.

Drugi z nich to maksymalna wartość wskaźnika EP. Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to energia zawarta np. w węglu, z którego następnie wytwarzana jest energia elektryczna i przesyłana do odbiorców.

Wskaźnik EP umożliwia ocenę w jakim zakresie budynek zużywa nieodnawialne zasoby środowiska (np. węgiel). Natomiast jest on tylko pośrednio związany z energią dostarczaną do budynku. W przypadku energii elektrycznej przepisy przyjmują, że dla polskiej struktury wytwarzania energii elektrycznej, nieodnawialna energia pierwotna jest trzy razy większa od energii dostarczonej do budynku.

Taka konstrukcja przepisów w praktyce często uniemożliwia stosowanie ogrzewania elektrycznego, dzięki któremu możliwa byłaby walka ze smogiem.

Natomiast ogrzewanie elektryczne może być stosowane, jeśli energia elektryczna pochodzi z odnawialnych źródeł, np. wytwarzana jest na miejscu w ogniwach fotowoltaicznych.