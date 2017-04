Niewidoczna wentylacja z rekuperacją. Rozwiązanie bez martwych stref

Niewidoczne kanały wentylacyjne

Wentylacja z rekuperacją VASCO SILENT VENTILATION została zaprojektowana z myślą o typowych potrzebach pomieszczeń domu jednorodzinnego.

Jest to system z minimalną liczbą łatwych do składania elementów, wyposażonych w bardzo efektywne uszczelki certyfikowane do klasy szczelności D – najwyższej stosowanej w systemach wentylacji. Niewielka liczba elementów i łatwość montażu z gwarancją szczelności, wbudowanie elementów tłumiących hałas powoduje, że systemy VASCO zawsze działają skutecznie, także dlatego, że ich zastosowanie praktycznie eliminuje błędy wykonawcze.

W typowym domu jednorodzinnym najkorzystniej jest prowadzić kanały wentylacyjne w górnej części pomieszczeń - pod sufitem. Ale ponieważ domy jednorodzinne są budowane w wysokościach kondygnacji nieprzewidujących przestrzeni technicznej dla prowadzenia instalacji pod sufitem, kanały po prostu zostają w pomieszczeniach i na ogół ich zabudowa jest problematyczna, będąca zawsze jakimś kompromisem zmieniającym układ przestrzeni pomieszczeń – najczęściej w mało estetyczny sposób.

Dlatego VASCO stworzyło system kanałów EASYFLOW o wysokości 6 cm, który może być umieszczony w warstwach izolacji podłogi na kondygnacji powyżej tej, która jest wentylowana; dla parteru na podłodze piętra i dla piętra – na podłodze poddasza. W ten sposób system kanałów wentylacyjnych zostanie całkowicie ukryty. Żeby w typowym domu jednorodzinnym było to możliwe konieczne jest umieszczenie kanałów w warstwie styropianu na podłodze piętra – tych, które będą obsługiwać pomieszczenia parteru. Warstwy izolacji na podłodze piętra nie mają dużych wysokości, ponieważ projektowana temperatura powietrza dla piętra i parteru jest identyczna, to izolacyjność termiczna nie stawia żadnych wymagań. Te warstwy są w tradycyjnym podejściu do budowania domów tylko warstwą wyrównawczą pod wylewkę płyty jastrychu pod posadzkę. Z drugiej strony służą one do ukrycia instalacji, które od dziesięcioleci są stosowane w domach standardowo, a oczekiwania klientów w zakresie estetyki wymagają, żeby były schowane: elektrycznej, grzewczej, wodnej i kanalizacyjnej.

Dlatego VASCO zaprojektowało kanały wentylacyjne o wysokości 6 cm, tak, żeby mogły być ukryte w standardowo stosowanych warstwach styropianu. Kanały te zaprojektowano w przekroju płasko-owalnym – żeby zmaksymalizować możliwość przesyłu powietrza w zakresie dostępnej wysokości.

Dzięki specjalnemu profilowi i użyciu dźwiękochłonnego materiału, rura EASYFLOW jest w stanie dostarczać 75m³/h co oznacza, że pokrywa zapotrzebowanie wszystkich typowych pomieszczeń domu jednorodzinnego.

O estetyce systemu VASCO decyduje nie tylko ukrycie wszystkich rur doprowadzających powietrze do pomieszczeń w warstwach podłogowych poddasza i piętra, ale też fakt, że wszystkie nawiewy i wyciągi są zasłonięte minimalistycznymi i bardzo dyskretnymi osłonami. Wykonane są one z aluminium, malowanego proszkowo na kolor biały. Powierzchnia jest lekko chropowata, dzięki temu na większości białych sufitów osłony wylotów są niezauważalne. A jeśli sufit ma inny kolor niż biały, to dzięki chropowatej powierzchni farby proszkowej skutecznie i trwale będzie można pomalować je ścienną farbą emulsyjną.