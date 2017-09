Kiedy inwestycja w ogrzewanie płaszczyznowe się opłaca?

Dobór źródła ciepła

Punktem wyjścia do wyboru systemu grzewczego jest wybór źródła ciepła. Wygodniejsze zasilanie elektryczne związane jest z wyższym kosztem energii, a najtańsze – na paliwo stałe, wymaga sporego zaangażowania w obsługę. Dlatego najczęściej stosowanym źródłem ciepła są piece gazowe, które są idealnym kompromisem między wygodą a ekonomią. Warto też zwrócić uwagę na sprawność naszego źródła ciepła, aby zbyt duża ilość energii nie wydostawała się wraz ze spalinami.

Zwykłe grzejniki kontra ogrzewanie płaszczyznowe

Na etapie realizacji instalacji najtaniej wychodzi zakup zwykłych grzejników wiszących. Niestety w przeciwieństwie do systemów płaszczyznowych powodują one spore straty energii w postaci nadmiernie podgrzanych stref sufitowych (straty kominowe) i nierównomierną (nieekonomiczną) pracę w okresach przejściowych. Świetnie natomiast sprawdzają się w szczytach zapotrzebowania na ciepło. Nie bez straty jednak dla naszego zdrowia i komfortu. Zdecydowanie ekonomiczniejsze i efektywniejsze w okresach przejściowych (stanowiących 90% sezonu grzewczego) jest ogrzewanie podłogowe, które ogranicza straty ciepła do wentylacji i daje przyjemne uczucie ciepłej podłogi. Niestety ma ono też ogromną bezwładność (ograniczoną reakcję), przez co może generować dodatkowe straty energii. Wady tej pozbawione jest ogrzewanie płaszczyznowe np. system ścienny oparty na wykorzystaniu specjalnych radiatorów system 3THERMO, który rozwija myśl technologiczną poprzednich rozwiązań płaszczyznowych. Układ 3THERMO umożliwia stosowanie zwykłych tynków w standardowej grubości 1-1,5 cm, co poprawia przewodność ciepła do środka. Ponadto, mimo że system należy do rozwiązań wodnych zasilanych z c.o., nie wprowadza pod tynk wody (energia cieplna przenoszona jest po radiatorze), a więc niweluje możliwość awarii z tytułu przewiercenia ściany. Mniejsza bezwładność, brak wpływu na okładziny podłogi i świadomość wspierania polskiej myśli technicznej to tylko niektóre argumenty, dla których warto rozważyć opcję z 3THERMO.

Koszty ogrzewania płaszczyznowego

Ogrzewanie ścienne 3THERMO generuje koszt inwestycyjny porównywalny do systemów ogrzewania podłogowego. - Choć zwykłe kaloryfery są dużo tańsze, świadomy użytkownik chętniej wybierze droższe ogrzewanie płaszczyznowe, gwarantujące niższe koszty eksploatacyjne i lepszy komfort użytkowania – mówi Patryk Nowakowski, prezes zarządu firmy 3THERMO. - Osoby, które mają możliwość zainwestowania większej sumy pieniędzy na etapie budowy, zwrócą sobie zainwestowane środki na przestrzeni kilku lat, płacąc mniej za rachunki – dodaje ekspert. Jednak ekonomia i komfort to nie jedyne powody przemawiające za wyborem ogrzewania ściennego. Jest jeszcze coś….