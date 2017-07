Inteligentne sterowanie domem. SMARTHOME24.pl – nowa jakość życia

Podstawowym produktem jest inteligentna wtyczka Smart Plug SP-3 współpracująca z wieloma urządzeniami systemu firmy Broadlink. Nie musisz zmieniać instalacji, niszczyć ścian i sufitów, robić remontu i bałaganu, a możesz mieć inteligentny dom. Sterowanie urządzeniami elektrycznymi w twoim mieszkaniu zapewni inteligentna wtyczka SP-3, realizująca prostą zasadę „Plug and play – podłącz i używaj”. Można jej użyć jak zwykłego programatora czasowego, zapewniając załączenia urządzeń elektrycznych w wyznaczonych godzinach i taryfach energetycznych. Najciekawszą funkcją SP-3 jest możliwość załączenia dowolnego urządzenia elektrycznego, podłączonego poprzez nią do sieci, z dowolnego praktycznie miejsca na świecie, poprzez użycie smartfonu lub tableta z zainstalowaną aplikacją e-Control. Jedyny warunek – wtyczka musi być w zasięgu sieci Wi-Fi. W każdej chwili poprzez wymienioną aplikację możesz sprawdzić stan załączenia urządzenia. Pozostawione w mieszkaniu żelazko podłączone poprzez SP-3 nie będzie stanowić już zagrożenia i nie będziecie się już niepokoić lub wracać do domu aby to sprawdzić.

Inteligentna wtyczka SP-3

Widoczny na zdjęciu powyżej przycisk, służący do manualnego załączenia wtyczki, pełni również funkcję oświetlenia nocnego o bardzo przyjemnej i neutralnej poświacie.

Obecnie do systemu została wdrożona identycznie wyglądająca inteligentna wtyczka SP-3S. Ma ona wszystkie wyżej wymienione zalety z wyjątkiem lampki nocnej. W zamian dodatkowo mierzy zużycie energii elektrycznej urządzenia podłączonego poprzez nią do sieci. Dzięki temu nie tylko dbamy o nasz domowy budżet ale również o środowisko naturalne.

Działanie obu inteligentnych wtyczek możemy jeszcze bardziej zautomatyzować stosując detektor środowiska A1 i instalując go w domowej sieci Wi-Fi.

Detektor środowiska A1