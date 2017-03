Energooszczędny dom – w jakie technologie opłaca się zainwestować?

By tego uniknąć, konieczna jest popularyzacja energooszczędnych domów. Dla przykładu, średnie zapotrzebowanie na ciepło w budynkach tradycyjnych, które zostały wybudowane starymi metodami wynosi od 120 do 250 kWh/m2 rocznie. Dzięki właściwej izolacji oraz zastosowaniu wydajnych rozwiązań systemowych, zapotrzebowanie to możemy zmniejszyć do standardu energooszczędnego, czyli do 70 (a nawet do 40) kWh/m2 w skali roku. Aby uzyskać taki standard, niezbędne jest zainwestowanie w efektywne urządzenia grzewcze oraz system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i wilgoci, które spełniają kryteria budownictwa energooszczędnego.

Jak ogrzać dom energooszczędny?

Osoby decydujące się na budowę domu o niskim zużyciu energii, powinny starannie przemyśleć i zaprojektować system ogrzewania. Ciepło może być rozprowadzane drogą powietrzną (ogrzewanie nadmuchowe) lub za pomocą niskotemperaturowej instalacji wodnej, która cieszy się większym zainteresowaniem ze względu na prostotę wykonania i niższe koszty inwestycyjne. Instalacja wodna w domu może składać się z systemu ogrzewania podłogowego lub ściennego oraz z niskotemperaturowego źródła ciepła – którym są gazowe kotły kondensacyjne lub pompy ciepła.

Rekuperacja – energooszczędna wentylacja domu

W energooszczędnym domu nie ma miejsca dla tradycyjnej wentylacji, ponieważ generuje ona duże straty ciepła. W dodatku nowoczesne domy mają lepszą izolację – co uniemożliwia właściwą wymianę powietrza. Powinny być wyposażone w system wentylacji mechanicznej, która dostarcza świeże powietrze do pomieszczeń, a zużyte wyrzuca na zewnątrz. Urządzenia wentylacyjne z rekuperatorem odzyskują znaczne ilości ciepła z powietrza wywiewanego i zapewniają dogrzanie świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczeń.

Rozwiązanie dopasowane do potrzeb domu energooszczędnego

Idealny dla energooszczędnego domu jest jeden kompletny system rozwiązań, który wygeneruje 30% oszczędności w porównaniu do tradycyjnego ogrzewania. W zależności czy źródłem ogrzewania będzie kocioł kondensacyjny czy pompa ciepła możemy wybrać rozwiązanie dopasowane do potrzeb. Taką możliwość daje firma Hoval.