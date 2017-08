Dobór instalacji spalinowej do kotłów kondensacyjnych. O czym pamiętać?

W instalacji nie może zbierać się wilgoć

Kotły kondensacyjne są wyposażone w dodatkowy wymiennik na wylocie spalin z komory spalania, odzyskujący część ciepła zawartego jeszcze w spalinach. Dzięki temu spaliny na wyjściu z kotła maja niską temperaturę, stąd w przewodach tych następuje kondensacja wilgoci zawartej w spalinach. Przewody spalinowe powinny zapewnić swobodny spływ kondensatu, czy to w kierunku kotła (jeżeli producent dopuszcza takie rozwiązanie ), czy poprzez odkraplacz na zewnątrz. W innym wypadku, gdy kondensat zalega w przewodach, może to doprowadzić do uszkodzenia uszczelek.

Jak odprowadzić spaliny z kotła?

Wentylator kotła wraz z jego modulowanym palnikiem dostarcza jedynie tyle powietrza ile jest w danym momencie potrzebne do prowadzenia najbardziej efektywnego procesu spalania. Przez kocioł nie przepływa więc nadmierna, niepotrzebna ilość powietrza, która nie bierze udziału w procesie spalania. Spalin jest znacznie mniej i dlatego przewody spalinowe mogą mieć mniejsze średnice. W przypadku pojedynczych systemów SPS jest to zazwyczaj 60, 80, 100 mm, a dla współosoiowych systemów WSPS 60/100, 80/125, 100/150 mm.

W zależności od projektu i warunków lokalnych istnieje kilka sposobów odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych:

Niezalecane jest odprowadzanie spalin bezpośrednio za ścianę budynku. Mokre spaliny niszczą elewację budynku, a przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych może występować zawiewanie spalin do okien lub w kierunku czerpni wentylacji, przez co spaliny będą przedostawać się do mieszkania. Układ systemu spalinowego z wyrzutem ponad dachem jest najlepszym rozwiązaniem również ze względu na bezpieczeństwo użytkowników.

Kocioł kondensacyjny podłączony do przewodów powietrzno-spalinowych nie musi być już umieszczany w wydzielonej kotłowni gdyż łącznie z instalacja spalinowa i powietrzną stanowi zamknięty układ energetyczny niezależny od pomieszczenia, w którym został zabudowany. Kotły kondensacyjne można montować w pomieszczeniach mieszkalnych, tak więc, przy takim rozwiązaniu, przewody spalinowe również przechodzą przez pomieszczenie mieszkalne. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika konieczne jest wykonanie przewodów spalinowych z materiałów niepalnych, czyli stali nierdzewnych np. gat.1.4301