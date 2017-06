Wentylacja i klimatyzacja zintegrowana z systemem grzewczym. Feelco - nowy sposób na komfort i oszczędność przez cały rok.

Klimatyzacja - komfort, który możesz mieć kiedy chcesz

Jedną z największych zalet systemu ogrzewania Feelco jest jego modułowość. Podczas budowy możemy wyposażyć dom w układ grzewczo – wentylacyjny, a następnie go rozbudować. W jeden dzień instalacja, która ogrzewała budynek zimą, stanie się kompletnym systemem klimatyzacyjnym, który gwarantuje utrzymanie komfortowej temperatury w całym domu nawet podczas największych upałów. Agregat klimatyzacji instaluje się na zewnątrz budynku i łączy z jednostką centralną instalacją chłodnicza o niewielkich rozmiarach, więc rozbudowa nie wymaga większych prac budowlanych.

Komfort chłodzenia wnętrz w systemie Feelco jest nieporównywalny do innych rozwiązań stosowanych w budownictwie mieszkalnym. Dystrybucja schłodzonego powietrza odbywa się przez rozproszone w całym budynku niewielkie kratki nawiewne, a nowoczesne agregaty inwerterowe dostosowują swoją wydajność do aktualnych potrzeb budynku. Wszystko odbywa się niemal bezszelestnie, bez intensywnych zimnych podmuchów znanych z eksploatacji klimatyzatorów ściennych.

Smog i alergeny są bez szans

Ogrzewanie nadmuchowe Feelco stale wymienia powietrze w pomieszczeniach. Choć jest to praktycznie niezauważalne, dzieje się to nawet pięć razy na godzinę. Ten proces stwarza możliwości pełnej kontroli nad jakością powietrza w obsługiwanym budynku. Filtr powietrza, umieszczony w głównym przewodzie grzewczo – wentylacyjnym przed jednostka centralną, zatrzymuje nawet 90% zanieczyszczeń. Dostępne klasy filtracji MERV 10 do MERV 13 stanowią odpowiednik europejskich klas F5 do F8/9, co gwarantuje do 95% redukcji pyłów PM 10 oraz do 90% redukcji pyłów PM2,5. Pyły te stanowią główny składnik zanieczyszczeń cywilizacyjnych znanych szerzej jako SMOG. Testy dowodzą, że już po 24h pracy systemu Feelco w budynku stopień zapylenia spada o ponad 80%. Wiosną i latem zalety systemów Feelco docenią szczególnie osoby cierpiące na alergie wziewne. Teraz dom może stać się prawdziwym azylem bezpieczeństwa. Możemy zamknąć szczelnie okna i pozwolić, aby Feelco zadbało o właściwą wentylację przy jednoczesnej redukcji alergenów, jak pyłki roślin czy sierść zwierząt.