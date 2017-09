Tradycyjne wietrzenie pomieszczeń odchodzi do lamusa. Poznaj innowacyjny sposób wymiany powietrza w domu

Wietrzenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia

Aby zapewnić zdrowy klimat w pomieszczeniach, należy zadbać o ich regularne wietrzenie. Stały dopływ świeżego powietrza zapobiega gromadzeniu się wilgoci oraz tworzeniu nieestetycznych i niebezpiecznych dla zdrowia wykwitów pleśni. Trwała cyrkulacja powietrza powinna być zapewniona w całym domu, jednak istnieją pomieszczenia, jak kuchnia, łazienka i sypialnia, które ze względu na swoją funkcję wymagają intensywnego i regularnego przewietrzania. Funkcja odsunięcia skrzydła od ramy o 6 mm na całym obwodzie skrzydła daje gwarancję nieustannego dopływu świeżego powietrza do pomieszczenia, co czyni okucie activPilot Comfort rozwiązaniem szczególnie polecanym dla tych pomieszczeń.

Nowy sposób wietrzenia a ekonomia

Bezpieczeństwo i zdrowie domowników to kwestie bardzo ważne dla każdego z nas, ale na nich nie kończy się lista zalet nowatorskiego okucia firmy Winkhaus. W zimnych porach roku wietrzenie pomieszczeń powoduje znaczne straty energii. Okucie activPilot Comfort pozwala minimalizować te straty, dzięki wymianie powietrza zgodnej z prawami fizyki. Gdy skrzydło jest odsunięte od ramy o ok. 6 mm, zużyte nagrzane powietrze uchodzi górą, a zimne powietrze napływa dołem i powoli, równomiernie rozchodzi się po całym pomieszczeniu. Podczas takiego wietrzenia nie dochodzi do wychłodzenia wnętrza, a straty energii są znacznie mniejsze niż w przypadku okna uchylonego. Badania wykazały, że podczas wietrzenia przez uchylone okno – przy temperaturze na zewnątrz 0 stopni C – po 10 minutach odnotujemy spadek temperatury o ok. 2 st. C, natomiast podczas wietrzenia szczelinowego, które zapewnia Winkhaus activPilot Comfort PADK – temperatura spadnie jedynie o ok. 0,5 st. C.

Okucia activPilot Comfort mogą być montowane w większości okien z PCW, a także w nowszych konstrukcjach z drewna czy aluminium. Również do modeli nietypowych, np. łukowych, trójkątnych, trapezowych.

System można obsługiwać za pomocą klamki okiennej, zaś w wersji activPilot Comfort PADM jest wyposażony w napęd elektryczny umożliwiający automatyczne otwieranie do położenia 6 mm i zamykanie okna. Wietrzenie odbywa się w zaprogramowanych cyklach bądź po naciśnięciu przycisku na panelu dotykowym lub pilocie. Okucie może także współpracować z czujnikami wilgotności, zawartości CO2 itp., działającymi w technologii EnOcean.