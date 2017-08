Rolety zewnętrzne i moskitiery - sposoby montażu, realne korzyści z zastosowania

Przez długie zimowe miesiące bardzo tęsknimy za słońcem. Jednak już nawet wiosną wysokie temperatury mogą być bardzo uciążliwe. Aby ochronić się przed zbyt dużym ciepłem od lat stosujemy różne sposoby. Dziś na szczęście są skuteczne i wygodne metody.

Rolety zewnętrzne – wydatki na energię niższe nawet o 30%

Jednym z rozwiązań jest montaż rolet zewnętrznych. Działają one skuteczniej niż zwykłe zasłony czy okiennice, ponieważ dzięki ich konstrukcji pomiędzy powierzchnią okna a pancerzem rolety, wytwarza się poduszka powietrzna stanowiąca doskonały izolator. Dzięki temu, w naszym mieszkaniu, nawet przy wysokich temperaturach na zewnątrz, będzie panował komfortowy klimat. Pozwoli to ograniczenie konieczności wykorzystania urządzeń klimatyzacyjnych, a co za tym idzie kosztów przeznaczonych na ich eksploatację.

Sposoby montażu rolet w nowym i istniejącym budynku

Na montaż rolet nigdy nie jest za późno. Odpowiedni wybór systemu zależy jednak w znacznym stopniu od tego czy mają być one zastosowane w obiekcie nowobudowanym czy też w już istniejącym, gdyż dostępne na rynku produkty różnią się między sobą sposobem instalacji. Zaletą systemów adaptacyjnych niewątpliwie jest brak ingerencji rolety w obecny stan budynku, z uwagi na fakt, że nie wymagają one specjalnych przygotowań pod montaż. Dlatego też rozwiązanie to jest polecane do zastosowania w budynkach istniejących. Możliwość kolorystycznego dopasowania rolety do elewacji sprawia, że staje się ona elementem dekoracyjnym.

Gdy przy wyborze systemu roletowego istotne jest aby skrzynka była niewidoczna przy równoczesnej energooszczędności, najlepszym rozwiązaniem są systemy podtynkowe. Są to rolety, których skrzynki są zabudowane, a czoło skrzynki stanowi jednocześnie podkład pod dowolny materiał wykończeniowy (np. tynk, klinkier). Elementy rolety nie ingerują w konstrukcję okna i drzwi oraz samego nadproża, tym samym nie naruszają szczelności budynku co stanowi doskonałą izolację termiczną. Pamiętajmy jednak, ze możliwość zastosowania tego systemu w istniejących obiektach możliwe jest po dokonaniu niezbędnych zmian w obrębia nadproża przy konsultacji z architektem.

Na rynku dostępne są również rolety w systemach nadstawnych i nadprożowych, które także charakteryzują się brakiem widoczności skrzynki. W pierwszym przypadku rolety montowane są bezpośrednio na ramie okiennej, w drugim natomiast, skrzynka umieszczana jest bezpośrednio nad ramą okienną, co wiąże się z faktem, że zastosowanie tego rozwiązania powinno zostać zaplanowane na etapie projektowania budynku.

W ofercie firmy Aluprof dostępne są rolety we wszystkich systemach. Adaptacyjne SKO oraz SKO-P zostały opracowane tak, by nadawały się do montażu na ścianie. Ich owalne skrzynki stanowią element dekoracyjny elewacji budynku. W przypadku montażu wnękowego polecane są systemy skrzynek półowalnych SKP, które stanowią doskonałe połączenie z elewacją lub system SK, gdzie skrzynka ścięta jest pod kątem 45 stopni. Dla klientów, którzy chcą ukryć skrzynki w warstwie ocieplenia zaprojektowano specjalne systemy rolet podtynkowych SP i SP-E, które stanowią dodatkową izolację termiczną poprawiając tym samym bilans energetyczny budynku. Docenił to zwłaszcza Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt (PHI), uznając, że rolety w systemach SP i SP-E dla skrzynek o wielkości 165mm jako jedyne produkty w Polsce, przy spełnieniu wymagań montażowych mogą być z powodzeniem stosowane w budownictwie pasywnym. Rolety SKT OPOTERM to z kolei propozycja dla osób, które zdecydują się na montaż rolet wraz ze stolarką okienną. Skrzynki roletowe zostały w nich wykonane z wysokiej jakości elementów PVC. Także w tym produkcie producent zadbał o odpowiednią termoizolację i dodatkowo ocieplił wnętrze skrzynki.

– Podczas użytkowania bardzo dobrze sprawdzają się rolety wykonane z wysokogatunkowej blachy aluminiowej. Rolety charakteryzują się także bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi – mówi Bożena Ryszka z Aluprof. Stosując rolety możemy poprawić bilans energetyczny budynku, wszystkie systemy zostały bowiem opracowane w celu zmniejszenia utraty ciepła. Zimą chronią one wnętrza przed stratami ciepła, latem natomiast przed nadmiernym nagrzaniem – dodaje.