Pokrycia dachowe i rynny ze stali nierdzewnej. Poznaj ich zalety

Pokrycia dachowe z pełnym deskowaniem

Krycie na rąbek stojący

Ta tradycyjna technika wyróżnia się swoim linearnym rytmem oraz rąbkiem stojącym nadającym szczególnie staranne wykończenie. Montowane na miejscu dachy z arkuszy stali nierdzewnej doskonale pasują do współczesnych jak i do klasycznych stylów architektonicznych. Arkusze ze stali nierdzewnej są ze sobą łączone wzdłuż uprzednio zagiętych brzegów. Zaginanie oraz wykończenie profilu wykonywane są w sposób tradycyjny lub za pomocą narzędzi dekarskich. Rąbek stojący może być stosowany zarówno do ciepłych jak i zimnych pokryć dachowych.

Zalety stali nierdzewnej:



Idealna do dużych płaskich powierzchni, które wymagają użycia długich elementów.

Zmniejszenie kosztów przez użycie długich oraz lżejszych elementów (niższy koszt 1m²).

Duża odporność w niskich temperaturach.

Estetyczny wygląd.

Technika idealna dla wypukłych powierzchni i złożonych kształtów (kopuły, stożki, itd.).

Krycie na listwę

Krycie na listwę, najstarsza z tradycyjnych technik pokrycia, jest stosowana raczej przy renowacjach. Proces ten polega na przykręceniu arkuszy do drewnianej listwy w kierunku nachylenia. Szczelność dachu między arkuszami stali nierdzewnej zapewniona jest dzięki dodatkowej obróbce blacharskiej przy krawędziach listwy. Dodatkowa stalowa powłoka listwy nadaje dachowi charakterystyczny wygląd. Ten system instalacji dachów może być stosowany zarówno do ciepłych jak i do lekkich pokryć dachowych.

