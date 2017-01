Okna drewniano-aluminiowe – luksus, energooszczędność i niezwykła trwałość

Swoboda aranżacji

System drewniano-aluminiowy można stosować do okien o dowolnych kształtach (np. prostokątnych, łukowych, okrągłych, wielokątnych) i rodzajach (np. uchylnych, rozwiernych, przesuwnych, obrotowych). Dzięki bardzo dobrej wytrzymałości drewna można z niego produkować okna i drzwi tarasowe o dużych rozmiarach, np. na całą wysokość lub szerokość ściany, tak popularnych w nowoczesnych budynkach. Ramy ościeżnic i skrzydeł w oknach marki Sokółka Okna i Drzwi wykonuje się z czterech, sklejonych warstw drewna z naprzemiennym układem słojów, dzięki czemu są bardzo stabilne i wytrzymałe.

Z racji swej konstrukcji okna drewniano-aluminowe są standardowo, bez dodatkowych dopłat, dostępne w opcji dwukolorowej. Stwarza to nieograniczone możliwości aranżacyjne. Znajdująca się od zewnątrz warstwa aluminium może zostać pomalowana na dowolny kolor z palety RAL. Do wyboru jest aż kilkaset rozmaitych barw. Istnieją nawet pokrycia przypominające wyglądem drewno. Aluminiowej powierzchni można nadać dowolną fakturę – matową, błyszczącą lub satynową. Pozwala to na idealne dopasowanie okien do koloru elewacji budynku, a także dachu, drzwi wejściowych i bramy garażowej. Z kolei szeroki wybór rodzajów drewna i bogactwo kolorów lakierów sprawiają, że okna w pełni współgrają z charakterem wnętrz. By zachować naturalny wygląd drewna z widocznym usłojeniem, stosuje się lakiery transparentne.

Do dyspozycji jest też cała gama lakierów kryjących w kolorach z palety RAL, które pozwalają uzyskać jednolitą barwę, nawiązującą do nowoczesnych trendów stylistycznych. Niewątpliwą zaletą okien drewnianych jest to, że można je wielokrotnie przemalowywać, dopasowując je do aktualnego wystroju wnętrza.

Okna w stylu nowoczesnym lub klasycznym

Okna drewniano-aluminiowe można dopasować do charakteru każdego budynku. Zarówno profile drewniane, jak i aluminiowe dostępne są w różnych kształtach. Dlatego można je montować w budynkach modernistycznych oraz stylowych. W nowoczesnej architekturze doskonale sprawdzą się profile o minimalistycznym designie, takie jak w oknach z linii PURO marki Sokółka Okna i Drzwi. Zewnętrzna nakładka aluminiowa jest całkowicie płaska i przykrywa jednocześnie skrzydło oraz ramę. Upodabnia to okno do rozwiązań stosowanych przy konstrukcjach fasadowych. Do budynków stylowych pasować będą delikatnie zaokrąglone profile, np. takie jak w oknach ELITE 92 ALU czy THERMO 80 ALU marki Sokółka Okna i Drzwi.