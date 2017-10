Okna do współczesnego domu – energooszczędne, precyzyjnie skonstruowane, funkcjonalne i estetyczne

Wymiar funkcjonalny okien. Cicho, ciepło, bezpiecznie

Nowoczesny design linii SwissForm uzupełnia równie nowoczesne podejście do właściwości funkcjonalnych okien. Podstawą konstrukcji są tu najwyższej jakości profile bluEvolution, których 6-komorowa konstrukcja, szerokość zabudowy 82 mm oraz specjalny system uszczelek pomagają zarządzać komfortem termicznym o każdej porze roku. Specjalna budowa profili uzupełniona o potrójne pakiety szybowe, osiągające współczynnik przepuszczalności światła na poziomie Lt = 74%, pozwala na zatrzymanie ciepła w pomieszczeniach w sezonie grzewczym oraz zapobiega ich nagrzewaniu w okresie letnim.

Okna SwissForm można uzupełnić o nowoczesne okucia Comfort, wyposażone w innowacyjną funkcję cyrkulacji powietrza, zapewniającą bezproblemową wentylację przy jednoczesnym zachowaniu ciepła we wnętrzu. Natomiast opcjonalny wybór ukrytych w profilach zawiasów Select poprawi zarówno estetykę, jak też szczelność i funkcjonalność okien.

SwissForm to linia, która powstała z potrzeby połączenia dwóch ważnych wartości we współczesnej architekturze – wysokiej jakości dostosowanej do coraz większych wymagań technologicznych oraz nowoczesnego i świeżego spojrzenia na wzornictwo okienne, które wciąż ma bardzo wiele do zaoferowania. Teraz, nasz własny panoramiczny obraz zza okna możemy podziwiać w ciepłym, cichym i bezpiecznym mieszkaniu. Gotowi, by otworzyć się na nowoczesność?