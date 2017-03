Nowoczesne drzwi zewnętrzne – automatyczny zamek, elektroniczna kontrola dostępu i szyby antywłamaniowe

Elektroniczna wkładka, czyli niespodzianka dla złodzieja

Elektroniczne wkładki są dużo trudniejsze do sforsowania przez włamywaczy, niż wkładki tradycyjne. W przypadku wkładek mechanicznych przewiercenie się przez bębenek wkładki niszczy elementy zabezpieczające i pozwala stosunkowo łatwo dostać się do zabieraka, czyli elementu, który porusza mechanizmem zamka drzwiowego. Wkładka elektroniczna jest skonstruowana w taki sposób, by maksymalnie utrudnić rozwiercenie i odryglowanie zamka. W przeciwieństwie do wkładek mechanicznych, w elektronicznych stosuje się aż trzy trzpienie zabezpieczające ze stali hartowanej. Taka wkładka ma także dość spory okrągły otwór na klucz elektroniczny, w którym narzędzia stosowane zwykle przez włamywaczy nie mają punktu oparcia. Może więc być dużym zaskoczeniem dla nieproszonego gościa, używającego tradycyjnych narzędzi. Dodatkowo, wkładka elektroniczna jest wyposażona w system aktywnego zabezpieczenia przed atakiem magnetycznym, co oznacza, że próby otwarcia jej przy pomocy magnesu są zdane na niepowodzenie. Wkładki elektroniczne Winkhaus blueCompact, stosowane w drzwiach firmy CAL, mają wysoką szóstą klasę zabezpieczenia, potwierdzoną Certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

Dodatkowa ochrona - szyby antywłamaniowe

CAL stosuje w swoich drzwiach zewnętrznych szyby antywłamaniowe P4, zbudowane z dwóch tafli szkła i czterech warstw specjalnej folii nazywanej PVB, co daje 9 mm grubości pewnej ochrony. Tworzywo, z którego są wykonane, musi wytrzymać podczas testów trzykrotne uderzenie kulą o masie 4,11 kg, zrzuconą z wysokości 9 m. W praktyce oznacza to, że sforsowanie jej będzie niemożliwe nawet przy użyciu kilkukilogramowego młota. Przyznanie klasy P4 świadczy, że posiadające ją szyby utrudniają włamanie i mogą zastępować kraty o oczku 150 mm, wykonane z drutu stalowego o średnicy 10 mm. Wręg francuski, znajdujący się w drzwiach CAL, to opracowana przez tę firmę innowacja, która stała się standardem nie tylko w Polsce. To rozwiązanie polegające na takim wyprofilowaniu przylgi (inaczej wręgu) na całej długości, by skrzydło zazębiało się z ościeżnicą, skutecznie uniemożliwiając próby wyważenia, nawet po uprzednim ścięciu zawiasów (w przypadku drzwi otwieranych na zewnątrz).

Wygodne i komfortowe użytkowanie drzwi

Automatyczne zamykanie daje nam pewność, że drzwi są bezpiecznie zaryglowane, bez konieczności przekręcenia klucza we wkładce. Dla wielu spokój ducha to rzecz równie cenna (jeśli nie cenniejsza) od przedmiotów, które posiada w swoim domu. Nie zapominajmy też o wygodzie – wybiegamy z domu, drzwi ryglują się same i nie musimy wracać, by upewnić się, czy je zamknęliśmy.

Wkładki elektroniczne Winkhaus blueCompact, stosowane w drzwiach firmy CAL, posiadają oprócz opisanych już udogodnień, także możliwość zdalnego nadania uprawnień dostępowych, gdy nikogo z domowników nie ma w domu. Na taki wypadek musimy zaopatrzyć się w dodatkowy klucz aktywny, który zdeponujemy u sąsiada lub rodziny. Jeśli zajdzie potrzeba wejścia do domu podczas naszej nieobecności, będziemy mogli za pośrednictwem aplikacji na smartfonie przesłać na ten klucz tymczasowe uprawnienia dostępowe. Wybrana przez nas osoba otrzyma je na z góry określony przez nas czas, po którym wygasną.

Bezpieczeństwo domowników i ochrona ruchomości

Drzwi bezpieczne, z potwierdzoną klasą antywłamaniowości – takie jak firmy CAL – i systemem Winkhaus blueCompact, to tak potrzebna pewność i spokój ducha. To bezpieczeństwo domowników, naszych rodzinnych pamiątek i sprzętów, które budują wspólną przestrzeń – domu otwartego dla gości i zamkniętego dla tych, których witać nie chcemy.