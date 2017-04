Jak należy ocieplać poddasze? Rozwiązania, które ułatwią pracę

Decydując się na konkretne rozwiązania technologiczne, należy pamiętać o przepisach, które określają jakie parametry powinna spełniać termoizolacja zarówno ścian zewnętrznych jak i dachu. Ruch ciepła w górę jest intensywniejszy i dlatego przepisy dotyczące dachu są bardziej restrykcyjne. Od kilku lat obserwujemy zmiany tych regulacji. Prawo zmierza do tego by ograniczać straty ciepła przez przegrody. W efekcie wybór materiałów budowlanych o najlepszych parametrach termoizolacyjnych stanie się koniecznością.

Jednym z wyrobów stosowanych przy ociepleniu poddasza jest wieszak do poddaszy. Standardowa długość wieszaków, z których wykonawcy mogli dotychczas korzystać to 200 i 270 mm. Te parametry pozwalają uzyskać maksymalną grubość ocieplenia do 30 cm. Pojawienie się na rynku wieszaka do poddaszy Pro o długości 350 mm pozwala na wykonanie grubszej warstwy termoizolacji.

Jaki materiał do ocieplenia poddasza?

Najpopularniejszym materiałem stosowanym w Polsce jest wełna mineralna. Na rynku dostępne są wełny zarówno o różnych właściwościach, jak i grubościach. Coraz częściej inwestorzy nalegają by zwiększyć grubość warstwy ocieplenia – dzięki czemu zatrzymają więcej ciepła w domu i obniżą swoje rachunki za ogrzewanie. Wełna mineralna układana jest najczęściej między krokwiami i pod krokwiami.

Ocieplenie między krokwiami

Grubość wełny umieszczanej między krokwiami uzależniona jest od typu konstrukcji dachu i wysokości krokwi.

Podczas montażu termoizolacji należy pamiętać o różnicach wynikających z tego, z jakich materiałów wykonane zostało krycie wstępne. Jeśli zastosowaliśmy paroizolacyjny materiał np. papę, to wówczas należy pamiętać o konieczności pozostawienia wentylacyjnej szczeliny powietrznej (3-4 cm) w przestrzeni między krokwiami. Dzięki niej zapewnimy prawidłową wentylację i odprowadzimy nadmiar wilgoci z warstwy izolacyjnej - przypomina Mateusz Józefiak, specjalista ds. jakości w firmie Metpol. W przypadku zastosowania krycia wstępnego w postaci membrany paroprzepuszczalnej szczelina nie jest konieczna. W praktyce grubość tej warstwy to najczęściej ok. 15 cm.

Ocieplenie pod krokwiami

Pozostałą część termoizolacji umieszczamy pod krokwiami, wypełniając przestrzeń powstałą pomiędzy rusztem wykonanym z profili CD 60 i spodem krokwi. Jeśli do budowy rusztu użyliśmy standardowych wieszaków do poddaszy o długościach 200 lub 270 mm, to grubość tej warstw wynosi 10-15 cm. Wówczas łączna grubość warstwy termoizolacji to 25-30 cm. Dotychczas dużym wyzwaniem dla wykonawców było zwiększenie grubości izolacji o kolejne 10 cm. Pojawienie się na rynku dłuższych wieszaków znacznie ułatwi ich pracę. Jak wiadomo, im wieszak dłuższy tym warstwa będzie grubsza i efekt izolacyjności dachu lepszy.