Odmień swoją elewację. Tynki dekoracyjne, które imitują piaskowiec, granit, cegłę bądź deski

Okazuje się, ze wcale nie jest to trudne. Wystarczy wykorzystać tynki i metody ich aplikacji występujące w ofercie firmy „Piotrowice II”, będącej właścicielem marki ALPOL, SATYN, STABILL i HUZAR. Dzięki nowym materiałom możliwe stało się uzyskanie elewacji imitującej gładkie lub ręcznie formowane cegły, okładziny z piaskowca i granitu a nawet odwzorowujące wygląd desek elewacyjnych. Szczególnie to ostatnie rozwiązanie jest coraz bardziej „trendy” i zdobywa nieustannie coraz większą popularność zarówno w przypadku małych domów jednorodzinnych jak i na elewacjach dużych kompleksów mieszkaniowych.

Imitacja deski elewacyjnej

Elewację z imitacją deski wykonuje się najczęściej jako dekoracyjne wykończenie systemu ociepleń. Wykonanie systemu w jego pierwszej fazie nie odbiega od standardowego rozwiązania. Polega ono na mocowaniu do ocieplanego podłoża płyt izolacji termicznej ze styropianu oraz wykonaniu na nich warstwy zbrojącej z kleju i siatki zbrojącej. Warstwę dekoracyjną odwzorowującą słoje drewna wykonuje się przy użyciu tynku mineralnego modelowanego ALPOL AT 319, specjalnej matrycy odciskowej i wałka dociskowego. Właściwy wygląd powierzchni powstaje po zagruntowaniu związanego tynku gruntem ALPOL AG 701 i pomalowaniu go impregnatem koloryzującym ALPOL AI 785 w jednym z trzynastu dostępnych kolorów drewna. Po wyschnięciu impregnatu możemy już cieszyć wzrok atrakcyjną i trwałą powłoką, którą z odległości kilku metrów trudno odróżnić od prawdziwych desek.