Jak dobrze wybrać okna energooszczędne? Komfort we wnętrzach przez cały rok

Mówiąc o oknach energooszczędnych mamy zazwyczaj na myśli zapobieganie ucieczce ciepła z domu, a tym samym obniżenie rachunków za ogrzewanie. To jednak nie jedyny sposób oszczędzania energii. Nowoczesne okna wyposażone w odpowiednie szyby i osłony chronią latem przed nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń, wpływając tym samym na zmniejszenie wydatków na chłodzenie. Z kolei w zimniejsze miesiące nie tylko zatrzymują ciepło w domu, ale również umożliwiają pozyskanie darmowej energii słonecznej do ogrzania i doświetlenia wnętrz. Planując zakup okien warto zwrócić uwagę z jednej strony na ich parametry techniczne, a z drugiej na właściwe rozmieszczenie względem stron świata i dopasowanie do poszczególnych pomieszczeń. Niezwykle istotny jest również profesjonalny montaż.

Okna energooszczędne zatrzymują ciepło