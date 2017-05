Izolacja termiczna i akustyczna ze styropianu. Dzięki niej twój dom będzie naprawdę ciepły i cichy

Styropian w kropki firmy Termo Organika to wysokiej jakości materiał do izolacji termicznej i dźwiękowej w budownictwie. Stosowany jest jako:

Izolacja ścian zewnętrznych

Izolacja akustyczna stropów

Izolacja ścian piwnic i fundamentów

Izolacja stropodachów płaskich i dachów skośnych

Izolacja termiczna ścian zewnętrznych

Badania wykazują, że przez źle zaizolowaną ścianę zewnętrzną traci się do 40% energii potrzebnej do ogrzania budynku. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest system zewnętrznego docieplania ścian istniejących lub ocieplania nowych przy użyciu styropianu. W ten sposób można wyeliminować straty ciepła, tworząc jednocześnie we wnętrzu budynku zdrowy, komfortowy mikroklimat: równomiernie ciepłe wnętrze w zimie oraz przyjemny chłód w lecie.

Najważniejszą częścią składową zewnętrznego ocieplenia ścian budynków są izolacyjne płyty styropianowe z kategorii "ŚCIANA", które wchodząc w skład całego Kompletnego Systemu Ociepleń, tworzą doskonałe zabezpieczenie budynku przed stratami ciepła.

Doskonale w tej roli sprawdza się grafitowy styropian TERMONIUM PLUS fasada i TERMONIUM fasada. Płyty te uszlachetnione są kompozycją grafitu, który poprawia ich właściwości izolacyjne. Styropian ten produkowany jest na bazie innowacyjnego surowca, np. firmy BASF. Płyty TERMONIUM i TERMONIUM PLUS fasada są rekomendowane do wykonania izolacji w metodzie ETICS, wcześniej znanej jako BSO lub metoda lekka-mokra. Współczynnik przewodzenia ciepła wynosi λ dekl ≤0,031 W/mK (dla TERMONIUM fasada 0,032) i pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności ciepła przy zachowaniu tej samej grubości izolacji. Warto wiedzieć, że płyty TERMONIUM PLUS ociepliły pierwszy w Polsce dom pasywny, który otrzymał certyfikaty niemieckiego Passive House Institute.

Płyty styropianowe TERMONIUM są idealnym materiałem do docieplania loggii balkonowych, do izolacji mostków termicznych – ościeży okiennych, nadproży okiennych. Również przy termoizolacji budynków zabytkowych, gdzie często z przyczyn „wyższych” nie można stosować wymaganej warstwy styropianu, a należy osiągnąć odpowiednią izolacyjność cieplną ścian.