Inteligentna stolarka okienna. Okna w stylu high-tech

Komfortowa stolarka okienna pod kontrolą



Okna i osłony okienne mogą zostać zintegrowane z systemem inteligentnego domu. Programując ich pracę mamy możliwość tworzenia dowolnej liczby scenariuszy, dostosowanych do naszych potrzeb i trybu życia. Dzięki temu stolarka okienna i osłony będą działały automatycznie zgodnie z określonym harmonogramem lub po aktywowaniu wybranego scenariusza. W dni powszednie rolety mogą unosić się wcześniej, natomiast w weekendy nieco później. Po zachodzie słońca same się zamkną, by chronić naszą prywatność. Możemy również zaplanować scenariusz „Wyjście”, który będziemy uruchamiać przed opuszczeniem domu. Wówczas uchylone okna zamkną się, a rolety opuszczą do ustalonego położenia.

Jeśli z systemem są zintegrowane inne instalacje, dodatkowo wyłączy się oświetlenie,

a ogrzewanie przełączy na tryb ekonomiczny. Gdy wracamy do domu, aktywacja scenariusza „Powrót” sprawi, że rolety samoczynnie się uniosą wpuszczając do wnętrza promienie słoneczne, a okna uchylą do ustalonej pozycji zapewniając dopływ świeżego powietrza.

Inteligentne rozwiązania dają nam pełną kontrolę, zarówno gdy jesteśmy w domu, jak i poza nim. Jeśli po wyjściu nie pamiętamy, czy zamknęliśmy okno, wystarczy wybrać odpowiednią opcję na aplikacji, by rozwiać wątpliwości. Gdy wyjedziemy na wakacje, możemy w dowolnym momencie sprawdzić, czy w domu wszystko jest w porządku. Dodatkowo system monitoruje stan poszczególnych okien oraz osłon okiennych i poinformuje nas, jeśli coś się wydarzy.

Stolarka okienna, która reaguje na zmiany pogody

Okna i osłony okienne można wyposażyć w różnego rodzaju czujniki i połączyć ze stacją pogodową. Dzięki temu będą inteligentnie reagować na zmieniające się warunki atmosferyczne. Wychodząc z domu możemy bez obaw zostawić uchylone okna. Czujnik wiatru automatycznie je zamknie, gdy zacznie mocno wiać.

Czujnik nasłonecznienia i temperatury podniesie lub opuści osłony okienne w zależności od intensywności promieniowania słonecznego. Latem zapobiegnie to nadmiernemu nagrzewaniu pomieszczeń i pozwoli ograniczyć korzystanie z klimatyzacji. Zimą pozwoli na pozyskanie darmowej energii słonecznej, co przełoży się na obniżenie rachunków za ogrzewanie. W przypadku markiz przydatny jest czujnik wiatru, który zwinie je przy wietrznej pogodzie chroniąc przed zniszczeniem.

Przykładem okien, które można wyposażyć w elektryczne siłowniki uchyłu, połączyć ze stacją pogodową i zintegrować z systemem inteligentnego domu, są okna systemów THERMO 80 i ELITE 92 w wersjach drewnianej i drewniano-aluminiowych oraz PURO i PURO PASSIVE marki Sokółka Okna i Drzwi.