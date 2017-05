Impregnacja drewna. Jak zabezpieczyć drewno konstrukcyjne przed naturalną korozją i ogniem?

Jak przygotować drewno do impregnacji?

Drewno powinno być pozbawione kory i zdrowe. Trzeba usunąć wszelkie naloty, porosty, mchy, kurz, piasek i inne zanieczyszczenia, które mogą negatywnie wpływać na przyczepność preparatu. Istotna jest wilgotność drewna - nie powinna przekraczać 25%. Mokre elementy drewniane mają mniejszą wytrzymałość na zginanie, a z kolei drewno zbyt suche jest podatne na uszkodzenia mechaniczne. Jak suszyć drewno? Najlepiej w sposób naturalny (przez składowanie w stosach na otwartej przestrzeni, zabezpieczone przed opadami) lub w suszarniach. Przed wykorzystaniem drewna na budowie należy je sezonować kilka tygodni, tak by osiągnęło preferowaną wilgotność. Dzięki temu będzie bardziej odporne na odkształcenia i biodegradację.

Sposoby impregnacji drewna

Impregnacja ciśnieniowa - wykorzystywana przede wszystkim do zabezpieczania drewna szczególnie narażonego na infekcje strzępkami grzybów np. elementów stykających się z glebą. Dzięki aplikacji preparatu pod ciśnieniem dostaje się on w głąb drewna, a przy niewielkich elementach przenika je w całości. Taka obróbka drewna jest bardzo szybka i popularna. Stosowana jest głównie do impregnacji drewna konstrukcyjnego i drewnianych obiektów ogrodowych.

Kąpiel impregnacyjna – to całkowite zanurzenie drewna w roztworze. Podczas zabiegu składniki impregnatu wnikają w strukturę drewna na kilka do kilkunastu milimetrów. Stopień zabezpieczenia jest wystarczający dla drewna, które będzie wykorzystywane do realizacji konstrukcji wewnątrz budynku.

Malowanie i natryskiwanie – metoda polega na nakładaniu impregnatu pędzlem lub urządzeniem natryskowym. Należy pamiętać, że jednokrotna impregnacja nie jest wystarczająca. Liczba warstw zależy od parametrów drewna, jego jakości, struktury i stopnia wchłaniania preparatu. Zazwyczaj czynności trzeba powtórzyć 2-3 razy, zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta preparatu. Pierwsza warstwa powinna być nałożona dokładnie i obficie. Po jej wniknięciu w strukturę można nakładać kolejną. Po impregnacji wilgotność drewna może chwilowo wzrosnąć, dlatego też warto je ponownie przesuszyć.