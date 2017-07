Eleganckie i komfortowe drzwi tarasowe

We współczesnych domach tarasy stanowią przedłużenie wnętrz. Służą jako miejsce do wypoczynku i rodzinnych spotkań. By jak najpełniej zintegrować je z pomieszczeniami, nierzadko stosuje się przeszklenia na całą długość i wysokość ściany. W efekcie zaciera się granica między tym, co wewnątrz i na zewnątrz. Wybierając drzwi tarasowe należy uwzględnić maksymalne wymiary, które można uzyskać przy użyciu danego systemu. Warto również wziąć pod uwagę parametry izolacyjności cieplnej oraz rozwiązania poprawiające wygodę użytkowania.

Nieograniczona przestrzeń



W budynkach z dużymi przeszkleniami idealnie sprawdzają się drzwi podnoszono-przesuwne. Można je wykonać w znacznie większych rozmiarach niż klasyczne modele rozwierne. Dzięki temu zapewniają niezakłócony widok i tworzą wrażenie otwartej przestrzeni. Jednocześnie nadają wnętrzom i elewacji budynku nowoczesny, ekskluzywny wygląd. W systemie podnoszono-przesuwnym skrzydło przesuwa się równolegle względem drugiego. Dzięki temu po otwarciu nie zabiera miejsca we wnętrzu, umożliwiając dowolne aranżowanie pomieszczeń.

Maksymalny rozmiar skrzydła zależy od rodzaju materiału użytego do produkcji ram. Znaczną swobodę projektowania dużych, panoramicznych przeszkleń zapewnia drewno. Pojedyncze skrzydło osiąga do 3,33 m szerokości i 2,80 m wysokości. W systemie podnoszono-przesuwnym można wykonać szklane ściany o długości niemal 20 m. Różnorodne warianty układu skrzydeł pozwalają na dobór odpowiedniego sposobu otwierania, dopasowanego do potrzeb mieszkańców i projektu budynku. Wyjście na taras może mieć szerokość nawet 12 m. Poza drzwiami przesuwanymi w jednej płaszczyźnie dostępny jest model narożny z ruchomym słupkiem, co oznacza że możemy rozsunąć całe naroże pomieszczenia zyskując niezwykłą przestrzeń – mówi Radosław Dąbrowski, Dyrektor Serwisu i Obsługi Producentów Domów Inwido Polska SA, do której należy marka Sokółka Okna i Drzwi.