Dachowe okna aluminiowe – parametry, kolory, prawidłowy montaż

Okno dachowe Alusky Plus to dobra izolacyjność cieplna i akustyczna, szczelność oraz bezpieczeństwo użytkowania i montażu. Zapewnia odpowiednie doświetlenie wnętrza, nie ogranicza widoku, umożliwia optymalne przewietrzenie poddasza. A do tego stolarka aluminiowa jest łatwa w czyszczeniu i nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Prawidłowy montaż dachowych okien aluminiowych

Niezbędnym elementem umożliwiającym prawidłowe zamontowanie okna w połaci dachowej jest kołnierz uszczelniający. Systemowe elementy kołnierza pozwalają na trwałe i szczelne połączenie okna dachowego Alusky Plus z pokryciem dachowym. Główną funkcją kołnierza jest odprowadzanie wody deszczowej, śniegu poza okno oraz zabezpieczenie przed wiatrem.

Kołnierze uszczelniające Alysky Plus dostępne są w dwóch wariantach: do pokryć płaskich oraz pokryć falistych.

Kołnierz do pokryć płaskich umożliwia szczelne połączenie okna z płaskimi pokryciami dachowymi takimi jak papa, gonty bitumiczne.

Kołnierz do pokryć falistych pozwala na szczelne połączenie okna z profilowanymi pokryciami dachowymi takimi jak: dachówka, blacha profilowana. Dzięki elastycznemu elementowi dolnego zespołu kołnierza, możliwe jest dokładne uszczelnienie i odprowadzenie wody z kołnierza na pokrycie dachu.

Kołnierze uszczelniające znajdujące się w ofercie firmy Alusky wykonane są z blachy aluminiowej grubości 0,5 mm, obustronnie powlekanej lakierami poliestrowymi, odpornej na czynniki atmosferyczne: twardość H44, gatunek 3105. Podstawowymi kolorami są: brązowy RAL 8019, oraz szary RAL 7043.

Montaż dachowego okna aluminiowego