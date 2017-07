Dach odporny na ekstremalne warunki pogodowe. Poznaj pokrycia dachowe Gerard

GERARD, to 6 innowacyjnych profili w 13 naturalnych kolorach skały (w tym czerwień burgundzka), odpornych na odbarwienia, promienie UV, czy kwaśne deszcze, dopasowane do indywidualnych dachów i gustów klienta.

Blachodachówka Gerard z posypką składa się z 8 warstw. Stal zabezpieczona Alu Cynkiem, to serce dachówki, które zapewnia jej wytrzymałość, sztywność i niewielką masę. Każda z 8 warstw pełni podwójną funkcję ochrony poprzedniej warstwy oraz spoiwa między warstwą poprzednią i następną. Warstwy końcowe po każdej stronie pełnią dodatkowo funkcję ozdobną, w szczególności posypka z naturalnej skały wulkanicznej, która pokrywa 100% powierzchnia panelu, chroniąc go przed korozją, warunkami atmosferycznymi, oraz nadając naturalny nieodbarwialny kolor skały. Dzięki 60-letniemu doświadczeniu w produkcji, Gerard może oferować na swoje blachodachówki 50-letnią pełną gwarancję bez wyłączeń.

Jakie warunki zniesie blachodachówka Gerard?

Wiatr i burza

Dachy GERARD mogą wytrzymać huragany o prędkości 160 km/h.

Gradobicie, śnieg i lód

Duże zmiany w naszym klimacie mogą powodować powstawanie ogromnego gradu powodującego uszkodzenia dachów. Ale nie odpornego na zmartwienia dachu GERARD. Ten system pokryć dachowych jest odporny na uszkodzenia spowodowane przez grad do 30 mm. Nawet olbrzymi grad do 90 mm nie przebije dachu GERARD, a zatem bezpieczeństwo dachu pozostaje nienaruszone bez względu na warunki pogodowe.

Ogień

System dachowy GERARD jest odporny na ogień, jako że niepalna substancja metalowa i powłoka powierzchniowa zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia.

Hałas

Odporność na hałas dachów GERARD jest rewelacyjna w porównaniu do innych stalowych pokryć dachowych. Utrzymuje on przenoszenie dźwięku na minimalnym poziomie.

Poznaj produkty Gerard

CLASSIC

Jak sama nazwa „Classic” wskazuje, dachówka ta jest symbolem odwiecznej doskonałości i klasyki. Odzwierciedla ona trwałość tradycyjnego, precyzyjnego rzemiosła, które przetrwało próbę czasu.

HERITAGE

Inspirowani trwałym i pięknym dziedzictwem przekazywanym z pokolenia na pokolenie, architekci XXI wieku ponownie odkrywają tradycyjne wartości minionych epok. Ta historyczna spuścizna wybitnych architektów oraz ich stylów konstruowania dachów w dalszym ciągu inspiruje projektantów żyjących w czasach współczesnych. Łącząc dziedzictwo przeszłości z nowoczesnymi wymaganiami projektowymi, AHI Roofing stworzyło niepowtarzalny projekt lekkiej dachówki - karpiówki na miarę XXI wieku.

DIAMANT

Gerard Diamant to innowacyjna dachówka zainspirowana przez najtwardszy i jeden z najtrwalszych materiałów znanych człowiekowi. Klasyczny wygląd w bogatej linii kolorów i wytrzymałość na nawet najbardziej skrajne warunki atmosferyczne. Gerard Diamant to nie tylko trwałość i ochrona Twojego domu, to także większa o 10% powierzchnia krycia dachówki, która przyniesie Ci oszczędności dzięki niższym kosztom montażu.

MILANO

W oparciu o opracowaną przez siebie wiodącą technologię AHI Roofing powiększyło swój asortyment dachówek stalowych o dachówkę Gerard Milano – profil o ponadczasowym wyglądzie tradycyjnych dachów śródziemnomorskich. Łagodne krawędzie oraz uniwersalność tego atrakcyjnego profilu zapewnią architektom i projektantom wygodę pracy w oparciu o szeroki asortyment akcesoriów dachowych.

SENATOR

Do połowy XX wieku gont bitumiczny był najbardziej powszechnie stosowanym materiałem do budowy dachów. Nakładające się na siebie dachówki były pierwotnie wyrabiane jako niewielkie płytki z drewna cedrowego lub terakoty. Gerard Shingle odtwarza trójwymiarowy gont bitumiczny, wykorzystując materiały i technologie XXI wieku z wykończeniem w postaci cieniowanej posypki mineralnej. Występuje w czterech zestawieniach kolorów.

CORONA

Europejscy osadnicy zasiedlający Amerykę w XVII i XVIII wieku przywieźli ze sobą tradycyjne angielskie, francuskie i niemieckie style dachów, odtwarzając znane sobie wzory w drewnie, którego mieli pod dostatkiem. Drewno cedrowe było ciosane siekierą na gont. Naturalny atrakcyjny wygląd dachów gontowych odtworzony został w postaci dachówki Gerard Corona, zapewniającej jednocześnie łatwość montażu. Gerard Corona zyskał również znakomitą popularność na polskim Podhalu i w Zakopanem gdzie z powodzeniem zastąpił tradycyjny gont drewniany. W Polsce mamy już blisko 10.000 dachów pokrytych Coroną.