Targi Budowlane BUDMA 2017. Spotkajmy się na stoisku MURATORA!

BUDMA to tradycyjnie jedna z najważniejszych imprez branżowych. W tym roku targi odbywają się w dniach 7-10.02. Organizatorzy, podobnie jak w latach ubiegłych, zaplanowali szereg wydarzeń dla zwiedzających. Każdy znajdzie tu dla siebie ciekawe prelekcje oraz fachowe pokazy sztuki budowlanej.

Spotkajmy się na stoisku MURATORA!

Na stoisku MURATORA w pawilonie 3 dla naszych gości zaplanowaliśmy wiele ciekawych atrakcji.

7 lutego zapraszamy na quizy budowlane z nagrodami, a publikacje dla profesjonalistów dostępne będą tego dnia z 70% rabatem!

W środę, 8 lutego, przygotowaliśmy ofertę dla osób rozpoczynających budowę w tym roku. Serdecznie zapraszamy tego dnia!

Jako Muratordom.pl będziemy służyć radą i podpowiedzią. Postaramy się rozwiać wątpliwości związane z formalnościami budowlanymi, podpowiemy jakie dokumenty należy przygotować, by budowa odbyła się zgodnie z prawem. Zwrócimy uwagę na etapy i elementy budowy, których nie wolno przeoczyć i wskażemy te najbardziej newralgiczne momenty. Można będzie również zasięgnąć rady specjalisty od projektów domów i zmieniających się przepisów prawa budowlanego oraz eksperta w zakresie finansowania budowy domu.

W czwartek, 9 lutego, zapraszamy na oficjalne ogłoszenie wyników konkursu Remont Roku 2016. Wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia, odbędą się spotkania z architektami. Będzie również okazja do uzyskania porady na tematy związane z remontami domów i mieszkań. Nie można też przeoczyć wystawy najlepszych realizacji remontowych z naszego konkursu.

10 lutego, w piątek, skupimy się na młodych profesjonalistach. Tego dnia otwieramy na stoisku Budowlane Centrum Edukacji, na które szczególnie zapraszamy nauczycieli szkół budowlanych wraz z uczniami.

Każdy nauczyciel, który zgłosi się do nas tego dnia otrzyma bezpłatny pakiet edukacyjny, a uczniowie możliwość zakupu naszych publikacji w bardzo atrakcyjniej cenie.

Zapraszamy również do rozmów o szkołach zawodowych, ich potrzebach, problemach, a także sukcesach.

Specjalnie dla uczniów przygotowaliśmy oferty pakietów edukacyjnych - do sprawdzenia na stoisku.

Nowe wydarzenia na BUDMIE 2017

Na tegorocznej BUDMIE kilka wydarzeń zaplanowano po raz pierwszy. I Forum Gospodarcze Budownictwa odbędzie się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, we współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i Polską Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa. Naszym zdaniem ciekawie zapowiada się debata pod hasłem "Budownictwo potrzebuje koniunktury. Co jest w stanie wskrzesić budownictwo?" (7 lutego, godz. 14.30-16.00). Na pewno tam będziemy!

W środę, 9 lutego, przez cały dzień można będzie uczestniczyć w Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego. Program jest bardzo obiecujący. Naszą uwagę zwróciły prelekcje: mgr. inż. arch. Agnieszki Figielek (Dom od nowa – przykład głębokiej termomodernizacji dwóch budynków do standardu pasywnego, godz. 11:30-11:55) i mgr. inż. arch. Piotra Jurkiewicza (Design – PH nowe narzędzia do ułatwienia opracowań koncepcji budynków pasywnych i te narzędzia z PHPP jako kompleksowe narzędzia używane do termomodernizacji i nowych budynków, godz. 14:20-14:40).

9 lutego zaplanowano Dzień Inżyniera Budownictwa, który odbędzie się w tym roku w ramach Forum Gospodarczego Budownictwa. Debata o kwalifikacjach zawodowych w budownictwie jest nam szczególnie bliska, ze względu na to, że od wielu lat relacjonujemy ten temat.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM TARGÓW >>

Zapraszamy do Poznania!