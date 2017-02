Targi Budowlane Bud-Gryf

Oferta około 150 wystawców gromadzi w hali wystawienniczej rokrocznie nawet 8000 zwiedzających! Mamy nadzieję, że w roku bieżącym nie będzie inaczej. Tym bardziej, że jedyne w naszym regionie targi budowlane i energetyczne są świetną okazją do promocji firm, zwiększenia efektywności sprzedaży, budowania relacji z potencjalnymi klientami i partnerami ze świata biznesu. Już dziś wiemy o obecności firm prezentujących m.in. nowoczesne techniki grzewcze, materiały budowlane, budownictwo energooszczędne, pokrycia dachowe, stolarkę otworową, chemię budowlaną, wyroby z kamienia, ogrodzenia, kominki, instalacje solarne i wiele, wiele innych...

Program targów to jednak dużo więcej niż tylko prezentacje wystawców w skrzętnie przygotowanym labiryncie stoisk. To także konferencja „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu“ współorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województywa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Strefa Majsterkowicza, Przestrzeń Architekta przygotowana we współpracy z Zachodniopomorską Okręgową Izbą Architektów RP oraz konkurs „Wyróżniony wyrób“. Nie zabraknie także pokazów sprzętu, szkoleń branżowych skierowanych do profesjonalistów i możliwości uzyskania porad ekspertów.

Patronatami 26. edycję Targów Bud-Gryf objęli Prezydent Miasta Szczecin, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Więcej informacji na stronie internetowej www.bud-gryf.pl