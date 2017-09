Regatta Build Cup 2017. Jubileuszowe regaty firm budowlanych za nami.

Dobiegły końca X Zawody Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim – Regatta Build Cup 2017. Jak co roku odbywały się one na wodach Chorwacji i jak zwykle organizatorami byli Zdzisław Gajos z Zee Sailing Team, Janusz Komurkiewicz – dyrektor marketingu firmy Fakro, głównego sponsora tej imprezy, kapitan Andrzej Brońka z Krakowskiego Królewskiego Klubu Żeglarskiego oraz Robert Bański z firmy Forton. Regaty trwały od 2 do 9 września, w tym czasie rozegrano 7 wyścigów. Startowały 33 łodzie, a na ich pokładach pracownicy i partnerzy biznesowi różnych firm związanych z budownictwem. Łącznie płynęło ponad 300 osób. Jachty wystartowały z mariny Kremik położonej niedaleko malowniczego Primosten, a nastepnie odwiedziły Murter, Tribunj, Skradin, Szibenik i Rogoźnicę. Za prawidłowy przebieg zawodów, zgodny ze standardami World Sailing, odpowiadali sędziowie Paweł Stolzman i Denis Marinov. Opiekę medyczną zapewnił uczestnikom doktor Wojciech Sztuka. Regatom patronowały firmy - Fakro, AiB, Porta, TÜV Rheinland oraz zarząd targów Budma. To poważne przedsięwzięcie logistyczne, ale dzieki doświadczeniu i doskonałej współpracy, organizatorom udało się po raz kolejny odnieść sukces.