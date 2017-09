KONKURS! Wygraj zmiękczacz do wody PRIMO

Profesjonalny zmiękczacz wody pitnej i użytkowej Primo, polskiej firmy UST-M, poprawia jakość wody, obniżając jej twardość. Tym samym chroni instalację wodną oraz podłączone do niej urządzenia w całym gospodarstwie domowym. Wydłuża eksploatację sprzętu AGD, pozwala także zmniejszyć zużycie energii, eliminując kamień kotłowy – jego warstwa o grubości 1 mm zwiększa bowiem zużycie energii o blisko 15%. Ponadto urządzenie zapobiega osadzaniu się kamienia na armaturze kuchennej i łazienkowej oraz eliminuje biały nalot na naczyniach. Chroni prane tkaniny przed zniszczeniem i skórę przed nadmiernym wysuszeniem. Poprawia także smak i zapach wody oraz przyrządzanych na jej bazie potraw, kawy czy herbaty.

Zmiękczacz montuje się na przyłączu wodociągowym w pobliżu wodomierza, zaraz za filtrem mechanicznym. Do zmiękczania wody wykorzystuje żywicę jonowymienną, czyli specjalne złoże, które zamienia jony wapnia i magnezu na jony sodu. Kiedy jonit się nasyci, nie wymienia się go, lecz regeneruje przy użyciu roztworu soli. W czasie regeneracji, która odbywa się automatycznie, jony wapnia i magnezu są zastępowane jonami sodowymi i w ten sposób urządzenie jest ponownie gotowe do zmiękczania kolejnej porcji wody. Cykle zmiękczania i regeneracji mogą się wielokrotnie powtarzać. Obsługa urządzenia jest intuicyjna i ogranicza się do uzupełniania soli do regeneracji. Eksploatację ułatwia menu w języku polskim. Primo jest wyposażony w automatyczną elektroniczną głowicę czasowo-objętościową z by-passem, który umożliwia szybkie odłączenie urządzenia od instalacji hydraulicznej, jeśli zachodzi taka konieczność. Produkt ma także kolanko przelewowe (rodzaj zaworu bezpieczeństwa) zabezpieczające przed zalaniem urządzenia w razie awarii. Mieszacz natomiast daje możliwość regulowania twardości wody według indywidualnych potrzeb.

Urządzenie ma trwałą, estetyczną obudowę i elementy z materiałów wysokiej jakości. Do tego wyróżnia się nowoczesnym designem w biało-szarej kolorystyce. Primo to ekologiczna i przynosząca oszczędności inwestycja.

W celu zabezpieczenia zmiękczacza przed zanieczyszczeniami z instalacji wodnej zaleca się zamocowanie na instalacji filtra wstępnego, na przykład WFW EMI, z wkładem piankowym bądź sznurkowym.