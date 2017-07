KONKURS! Wygraj okno uchylno-obrotowe

Okno uchylno-obrotowe FPP-V preSelect ma nowatorskie okucie z oddzielonymi funkcjami otwierania skrzydła. Okno otwiera się przy użyciu klamki z dwustopniowym mikrouchyłem umieszczonej w dolnej części skrzydła. W połowie wysokości ościeżnicy znajduje się przełącznik umożliwiający zmianę sposobu otwierania okna. Dostęp do niego jest możliwy po otwarciu skrzydła.

Funkcja uchylna pozwala na pozostawienie skrzydła w dowolnym położeniu, przy maksymalnym rozwarciu do 35°. Otwarte skrzydło nie ogranicza przestrzeni na poddaszu i nie przesłania widoku, można swobodnie podejść do dolnej krawędzi okna. Funkcja obrotowa ułatwia mycie szyby od zewnątrz i montaż zewnętrznych akcesoriów okiennych. Gdy korzystamy z jednej z funkcji otwierania okna, druga jest w tym czasie blokowana. Nie dochodzi więc do sytuacji, w której skrzydło zostanie zablokowane lub przekrzywione. W każdej z wybranych funkcji otwarte skrzydło jest stabilne. Zapewnia to bezpieczeństwo użytkowania oraz wysoką trwałość okna.

Okno jest wykonane z klejonego warstwowo drewna sosnowego zaimpregnowanego próżniowo. Profile są dwukrotnie pomalowane lakierem akrylowym. Standardowym wyposażeniem jest energooszczędny pakiet dwuszybowy wypełniony argonem o współczynniku Ug = 1,0 W/(m2.K) i automatyczny nawiewnik V40P o wydajności do 49 m3/h.

W oknie są cztery uszczelki, co zapewnia wysoką klasę szczelności. Charakteryzuje się też ono bardzo dobrą izolacyjnością termiczną – Uw = 1,2 W/(m2.K). Konstrukcja okna jest specjalnie wzmocniona (system topSafe), aby chronić wnętrza przed włamaniem oraz okno przed otwarciem podczas przypadkowego nadepnięcia na skrzydło przez osobę chodzącą po dachu. Składają się na to specjalnie wyprofilowane zawiasy, które są mocowane tak, by nie można ich było wyrwać i wepchnąć skrzydła do środka, metalowa listwa chroniąca krawędź ościeżnicy i utrudniająca włamanie za pomocą narzędzi oraz wzmocnienie drewnianej konstrukcji pod elementami ryglującymi.