Konkurs Innowacje w Architekturze 2017

Innowacje w Architekturze 2017 to inicjatywa mająca na celu promowanie oryginalnych idei i śmiałych wizji, które zmieniają polską architekturę. Wyłonieniu najbardziej innowacyjnych projektów, realizacji i pracowni służy ogólnopolski konkurs adresowany do architektów i biur projektowych. Można w nim zgłaszać projekty lub realizacje w szczególny sposób wykorzystujące nowe technologie, produkty i wyniki najnowszych prac badawczo-rozwojowych, a także nowe sposoby użycia tradycyjnych materiałów czy wręcz powrót do zapomnianych technik lub idei. W przypadku pracowni docenione zostaną innowacyjne rozwiązania w sferze organizacji i metod pracy, wykorzystywanych narzędzi, tworzonych projektów, przeprowadzanych badań, interdyscyplinarności, czy poszerzania działalności o nowe obszary.

Merytorycznym wsparciem konkursu jest Komitet Innowacyjności, w którego skład wchodzą reprezentanci 25 polskich uczelni architektonicznych. Członkowie powołanego przez redakcję „ARCHITEKTURY-murator” Komitetu wyróżniają się znaczącymi dokonaniami w działalności dydaktycznej, projektowej, a także cieszą się uznaniem studentów. Po raz pierwszy w Polsce dojdzie do tak szerokiej międzyuczelnianej współpracy w dziedzinie architektury.

Zgłoszenia oceniać będzie jury pod przewodnictwem wielokrotnie nagradzanego i znanego z pionierskich rozwiązań architekta Roberta Koniecznego. Konkurs skierowany jest do architektów, projektantów i urbanistów, którzy swoje prace i biura mogą zgłaszać do 14 czerwca 2017 roku za pośrednictwem strony internetowej konkursu.

Więcej szczegółów na www.innowacjewarchitekturze.pl