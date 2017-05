PORADY EKSPERTÓW

Ekspert odpowiada

Zakup domu od dewelopera – przekazanie dokumentacji

Proszę o informację, jakie dokumenty deweloper powinien przekazać właścicielowi przy odbiorze budynku i podpisaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Czy oprócz dziennika budowy, dokumentacji przekazania budynku do użytkowania i odbiorów różnych instalacji jest coś jeszcze?

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 ) Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

Przez pojęcie dokumentacja budowy należy rozumieć przede wszystkim pozwolenie na budowę oraz projekt budowlany, a także dziennik budowy i protokoły spisane z odbiorów częściowych i końcowych budynku. Bardzo ważnym elementem jest również decyzja w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Dodatkowo wszelkie inne dokumenty pomocnicze, jakie zostały sporządzone w trakcie budowy, np. rysunki uzupełniające. Jeśli pozwolenie na budowę obejmowało cale osiedle domów jednorodzinnych, to deweloper powinien wydać każdemu kupującemu uwierzytelniony wyciąg tego pozwolenia. Obowiązek dewelopera w tym zakresie wynika z art. 546 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz. U. 2016.380 z dnia 2016.03.22 ).

Jeśli w obiekcie zainstalowano materiały lub urządzenia, na które jest wystawiona gwarancja, deweloper powinien także przekazać instrukcje obsługi i dokumenty dotyczące udzielonych gwarancji. Może się tak zdarzyć, że deweloper sam udziela gwarancji na zainstalowane urządzenia, jednak w praktyce jest to dość rzadko spotykane. Deweloper powinien też udostępnić nam umowy o przyłączenie obiektu do sieci, instalacji gazowej, protokoły odbioru przyłączy (jeśli było to w zakresie zapewnionym przez dewelopera.)

Kupujący nieruchomość powinien też otrzymać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Obowiązek sporządzenia takiego świadectwa wnika z treści art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków ( Dz. U. 2014.1200 z dnia 2014.09.08 ), a obowiązek jego przekazania nabywcy nieruchomości z art. 11 tejże ustawy. Zwrócę tu również uwagę, na art. 7 w/w ustawy – Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, należącego do grupy budynków o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych, o takim samym przeznaczeniu, stopniu zużycia, sposobie użytkowania oraz sposobie zaopatrzenia w energię, mających wpływ na ich charakterystykę energetyczną i stwierdzonych w szczególności na podstawie dokumentacji technicznej budynku albo inwentaryzacji techniczno-budowlanej, w przypadku braku dokumentacji technicznej budynku, może być opracowane w oparciu o wykonaną dla jednego z tych budynków charakterystykę energetyczną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przy uwzględnieniu ewentualnych odstępstw od projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie charakterystyki energetycznej budynku, lub w oparciu o sporządzone dla jednego z tych budynków świadectwo charakterystyki energetycznej.

Oznacza to, iż świadectwo charakterystyki energetycznej może być sporządzone dla jednego z grupy takich samych obiektów, nie koniecznie dla obiektu będącego przedmiotem umowy o przeniesienie własności.

Deweloper ma obowiązek przedstawienia i przekazania nabywcy nieruchomości powyższych dokumentów. W przypadku odmowy możliwe jest dochodzenie wydania pełnej dokumentacji przed sądem powszechnym.

