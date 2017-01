PORADY EKSPERTÓW

zapytaj eksperta z działu Instalacje

Regulator ciągu kominowego

Józef Matejczuk Ekspert z firmy: Polmar Józef Matejczuk - twórca Regulatora Ciągu Kominowego Smartflow - odpowie na wszelkie pytania związane z systemami kominowymi.

Polmar Jesteśmy firmą rodzinną o prawie 40-letniej tradycji. Produkujemy innowacyjne i jedyne tego typu na rynku urządzenia służące regulacji ciągu kominowego. Efektywność działania i skuteczność Regulatora Ciągu Kominowego Smartflow została wielokrotnie dowiedziona w wyniku niezależnych testów przeprowadzanych w instytutach badawczych w kraju i zagranicą. Nasz produkt trafia nie tylko na rynek polski. Jest również obecny w wielu krajach na całym świecie - m.in. w USA. Nie puszczaj pieniędzy z dymem Regulacja ciągu kominowego jest podstawowym wymogiem efektywnej pracy całego systemu grzewczego. Niezależnie od rodzaju wykorzystywanego opału, odpowiedni przepływ powietrza w ciągu kominowym sprawia, że komin nagrzewa się równomiernie na całej swojej długości, wyeliminowany zostaje efekt cofania spalin, a spalanie staje się niezależne od aktualnych warunków pogodowych.

Montaż Regulatora Ciągu Kominowego Smartflow powoduje oszczędności w zużyciu paliwa sięgające w niektórych przypadkach nawet powyżej 40%! To rozwiązanie, które sprawdza się zarówno w instalacji C.O. zasilanej paliwem stałym jak i w przypadku kominków. Dziki regulatorowi zapomnisz o wiecznie ubrudzonej szybie swojego kominka! Nie wierzysz? Sprawdź.

Rozumiejąc potrzeby naszych klientów do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie. W zależności od preferencji klienta, oferujemy kupno Regulatora do samodzielnego montażu lub też proponujemy wizytę instalatora.

Na nasz produkt udzielamy 5-letniej gwarancji, a w razie jakichkolwiek wątpliwości służymy fachową i indywidualną pomocą. Zakup Regulatora to żadne ryzyko w myśl zasady „Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy”. Polecamy skorzystanie z naszej oferty. www.polmar.net.pl

